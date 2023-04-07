Как создавали секретный лимузин китайского лидера Си Цзиньпина

В марте Россию посетил с государственным визитом председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По Москве генеральный секретарь ЦК Компартии передвигался на новейшем броневике Hongqi N701. Лимузины китайского лидера меняются с завидной частотой: главный автомобиль второй экономики мира за десять лет полностью изменился дважды. О любопытной истории секретных Hongqi — в нашем материале.

Фото: © Сергей Ильин © Сергей Ильин

Hongqi (в переводе с китайского — «красное знамя») — старейший легковой автомобильный бренд Китайской Народной Республики с 65-летней историей. Входит в орбиту государственного концерна FAW. Изначально под маркой Hongqi выпускались автомобили только для партийной элиты, то есть лимузины с красным знаменем на капоте можно считать аналогами советских ЗИЛов и российских Aurus.

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Идею создать национальный китайский автомобиль предписывают Мао Цзэдуну. Первый руководитель и основатель КНР включил автопром в кампанию «Большого скачка» конца 1950-х. Разработкой лимузина начали заниматься в 1955 году, а в 1958 году дебютировал прототип Dongfeng CA71 — первенец автопрома Китая. Впоследствии флагман обзавёлся собственным именем Hongqi, был доработан и сменил индекс.

Hongqi CA72 образца 1959 года

В послевоенном Китае не было компетенций для выпуска автомобилей, но это не стало препятствием. Хотя история разработки первых лимузинов Hongqi засекречена, источники сходятся во мнении: главный автомобиль создавали с оглядкой на советские и американские модели. В Китае настаивают, что концерн FAW взял в качестве образца флагман Chrysler Imperial 1955 модельного года. Однако двигатель V8 объёмом 5,65 литра и 2-ступенчатая коробка передач оригинальные: популярна точка зрения, что агрегаты разработаны при участии специалистов Горьковского автозавода. По технике Hongqi CA72 действительно ближе к «Чайке» ГАЗ-13, нежели к «Крайслеру».

Hongqi CA770 образца 1966 года

Рамные лимузины Hongqi, разработанные в 1950-е годы, неоднократно дорабатывались и мелкосерийно собирались до конца 1990-х. Самой массовой стала модель CA770: на её базе созданы броневик, медицинский универсал, парадный кабриолет и многие другие модификации. Однако после смерти Мао Цзэдуна в истории бренда Hongqi наступила чёрная полоса: глобальных обновлений не было, тиражи падали, а по мере перехода Китая на рыночную экономику несовершенство роскошных, но прожорливых и тяжёлых машин стало очевидным.

Лимузин Hongqi CA7226L на базе Audi 100 , середина 1990-х

Выход нашли в кооперации с Audi и... Lincoln! Под брендом Hongqi стали выпускать перелицованные зарубежные автомобили. Немецкая сторона и вовсе продала китайскому концерну FAW лицензию на Audi 100/200 в кузове С3, так что на базе «сигары» сделали тысячи лимузинов для чиновников различного уровня. Американо-китайский вариант Lincoln Town Car оказался не столь успешен: объёмный и прожорливый 4,6-литровый V8 не укладывался в новые налоговые нормы, а альтернативы у концерна Ford не было. В 2005 году партнёрство FAW и Ford завершилось.

Новая веха в истории Hongqi началась во второй половине 2000-х. Сначала в концерне FAW решили возродить производство уникальных машин для элиты страны — итогом стал проект HQE с внешностью в ретростиле и двигателем V12 под капотом. Финансово состоявшийся автопроизводитель не жалел денег: была разработана целая гамма седанов, лимузинов и кабриолетов с разной технической начинкой, дизайном кузова и степенью защищённости. Интересный факт: в Китае бронезащита — прерогатива государственных машин, частникам пуленепробиваемые версии недоступны в принципе.

Предшественник Hongqi L5/L7/L9 — броневик Hongqi HQE образца 2009 года

По неофициальным данным возрождённый лимузин Hongqi создавался на основе наработок Toyota: в частности, у Land Cruiser Prado позаимствовали раму и архитектуру шасси. Однако спустя несколько лет на глубоко модернизированных L7/L9 перешли к конструкции с несущим кузовом, не изменяя фирменному дизайну. Лимузин приводил в движение бензиновый 6,0-литровый V12 (408 сил, 550 Нм), который работал в связке с 6-ступенчатым автоматом.

Гармоничным HQE не назвать: экстерьер в стиле 1960-х и малую площадь остекления можно объяснить преемственностью и безопасностью соответственно, однако красные тормозные суппорты и высоко подвешенный над рамой кузов бросаются в глаза. Другая особенность ранних «партийных» машин — лючок топливной горловины в задней стойке. А вот плотной тонировки у главных автомобилей Китая сначала не было.

Фотографии интерьеров автомобилей Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина в свободном доступе не публиковались, но заглянуть в салон обычных седанов всё-таки удалось. Дело в том, что в 2016 году китайцы решили начать зарабатывать на имидже Hongqi. Используя собственные наработки, а также лицензии японских и немецких автопроизводителей, премиум-марка концерна FAW выпустила целую плеяду седанов и кроссоверов, а вишенкой на торте стала свободная продажа L5 — упрощённого варианта лимузина, на котором передвигается лидер КНР!

Парадный лимузин Hongqi L9 образца 2019 года

Салон флагмана удивляет дизайнерскими решениями. Простейшие дефлекторы воздуховодов соседствуют с деревянными вставками, будто расписанными маслом, руль с двумя спицами с клаксоном в духе «Волги» противопоставляется виртуальной приборной панели, а вентилируемые передние кресла диссонируют с тем, что запускать лимузин нужно с ключа. Небольшие экраны в спинках передних кресел выдают возраст модели. Зато цена ошеломила: семь лет назад FAW начал принимать заказы по цене от пяти миллионов юаней. Столько же в Поднебесной стоил новый Rolls-Royce Ghost.

Внимательный взгляд заметит, что у Hongqi L5 и внешне похожего лимузина генсека КНР много различий. На пути к серии упростилась кинематика открывания задних дверей, уменьшились колёсная база и задний свес. Силовая установка тоже другая: на смену атмосферному V12 пришёл 4,0-литровый турбированный V8, а шестиступенчатый автомат уступил место восьмиступенчатому. С желанием походить на товарища Си тоже вышел казус: не успели Hongqi L5 начать выдавать частникам, как лидер КНР пересел на другой автомобиль.

Hongqi N501

Представительский седан Hongqi N501 появился у китайского лидера весной 2018 года, практически одновременно с дебютом Aurus Senat. Журналисты из Поднебесной предположили, что новый флагман разделил платформу с Audi A6L (C7), но под капотом сохранился турбомотор V8 от предшественника. Судя по шпионским снимкам, в салоне обошлось без революций, зато снаружи четырёхдверка изменилась глобально.

Ретростиль в прошлом: у «пятьсот первого» сдержанная внешность, а определить принадлежность к марке Hongqi можно разве что по характерной радиаторной решётке, каноническим дискам и декоративным «краснознамённым» вставкам. Ни отдельного окошка в задней стойке, ни лимузинной вставки нет, но китайские журналисты полагают: длина N501 составляет около 5,5 метра, что сравнимо с современным Mercedes-Maybach S-Class.

В 2022 году флагман китайского автопрома снова поменял формат. Разрабатывая N701, инженеры явно оглядывались на «Майбах»: чего стоят нарочито длинная дверь, хромированная вставка посередине и экстравагантные, но обтекаемые, диски. Меры безопасности таковы, что из Китая практически нет снимков «борта номер один»: все фотографии автомобиля сделаны зарубежными репортёрами. Не удивительно, что после нескольких дней свободного передвижения по Москве перед отправкой обратно новинку Hongqi снова укутали в камуфляж.

Новейший Hongqi N701 в ходе государственного визита в Москву

Информация о технике Hongqi N701 противоречива. Наиболее популярны две теории: одни инсайдеры считают, что под капотом 4,0-литровый турбомотор V8 от кроссовера LS7, другие — что флагман частично унифицировали с «гражданским» седаном H9 и оснастили гибридным 3,0-литровым V6. Одно ясно точно: со временем товарищ Си вернётся к двигателю V12. Агрегат с выдающимися характеристиками уже разработан, и его появление на лимузине — вопрос престижа.

Салон представительского лимузина удивил декоративными вставками из синего дерева и обилием экранов: получить общее представление о внутреннем убранстве можно по официальным видео российских телеканалов. А вот площадь остекления меньше, чем кажется: у бронированных стёкол толстый кант сверху, вставка в задней стойке глухая, а по косвенным признакам можно предположить, что и заднего сквозного стекла у Hongqi N701 нет: продолжением крыши является толстый металлический лист.