8 или 16 клапанов: какой двигатель LADA лучше и откуда столько споров

На сегодняшний день АвтоВАЗ оснащает автомобили двумя типами двигателей: с восьмью и шестнадцатью клапанами. Однако различий между ними гораздо больше, чем количество клапанов, и каждый имеет как свои плюсы, так и минусы. Первым, конечно же, был создан восьми клапанный двигатель, корни которого уходят далеко к самым первым моделям "Жигулей".

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Шестнадцати клапанный же появился сравнительно недавно – в начале 2000-х. Он продавался как более мощный, эластичный и в целом современный агрегат. Давайте разберемся в конкретных различиях между двумя вариантами и определим, стоит ли гнаться за более "современной" модификацией

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В чем основные различия?

Число клапанов на "АвтоВАЗ" удвоили не просто так: это самый простой способ увеличить выходную мощность двигателя. Однако на практике все оказалось не так просто, как звучит и кажется – ведь это не просто просверлить два дополнительных отверстия. Такое изменение привело к появлению второго распределительного вала и гидрокомпенсаторов. В свою очередь, это существенно сказалось на размере агрегата, его надежности и ремонтопригодности.

АвтоВАЗ

Самый простой двигатель LADA оснащен восемью клапанами: четыре на впуск и четыре на выпуск. Все восемь клапанов «висят» на одном распределительном валу (далее «распредвал»). У шестнадцатиклапанного же на каждый цилиндр приходится по четыре клапана: два на впуск и два на выпуск. Это повлекло за собой появление второго распредвала, который четко синхронизирован с первым и находится в системе одной цепи. Удвоение привело к сильному увеличению шума, который и так был высоким, поэтому механические толкатели заменили на современные эластичные гидрокомпенсаторы. Это позволило добиться не только снижения уровня шума при работе, но и большей эластичности, так как наполненные маслом гидрокомпенсаторы точнее нивелируют зазоры. И вот, казалось бы, все отличия на этом заканчиваются. Новый двигатель мощнее и тише, так почему не угасают споры? Почему до сих пор остаются те, кто целенаправленно охотится за новыми машинами со старыми восьмиклапанными агрегатами? Чтобы понять это, давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого мотора.

Плюсы 8-клапанного двигателя

На стороне восьмиклапанника максимально простая конструкция, надежность и неприхотливость к топливу и маслу. Вы можете заливать самый дешевый 92-й бензин и полусинтетическое масло. В теории можно использовать даже минеральное, но лучше не экономить. Механические толкатели не закачивают в себя масло, поэтому нагар им не страшен и в целом они намного долговечнее.

Второй существенный плюс, это отсутствие критических повреждений при разрыве цепи или ремня. Обычно в таких случаях происходит неприятная ситуация, в которой поршни встречаются с упавшими клапанами. Однако на этом типе двигателей поршни имеют специальные углубления (проточки), в которые эти самые клапаны падают и не загибаются. Таким образом для восстановления работоспособности двигателя, требуется лишь выставить по меткам фазы открытия и закрытия клапанов относительно положения коленвала, заменить порванный ремень и ехать дальше. Капитальный ремонт с заменой элементов шатунно-поршневой группы не требуется.

Следующий положительный момент заключается в простоте ремонта автомобиля с таким двигателем. Облегчённый доступ к стартеру, генератору и прочему навесному оборудованию сильно экономит деньги и время при посещении станции техобслуживания. Более того, это позволяет производить ремонт даже самостоятельно в простом гараже, если вы, конечно, умеете это делать.

Долговечность является еще одним большим плюсом – здесь просто нечему ломаться. Эти двигатели ходят многие сотни тысяч километров, а из известных проблем - лишь регулировка толкателей клапанов раз в 15–20 тысяч километров. Из-за одного распредвала, у ремня всего один натяжитель, и так во всем: минимальное количество элементов благотворно сказывается на затратах на содержание.

Минусы 8-клапанного двигателя

Среди главных минусов особенно выделяют низкую мощность. Здесь работает простая математика – чем меньше приходит топливной смеси и уходит отработанных газов одновременно, тем ниже будет вырабатываемая мощность. Потери относительно 16-клапанного составляют около 20%.

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов этот тип двигателей более шумный. Сюда же можно добавить ту самую частую регулировку, о которой мы писали выше. Гидрокомпенсаторы сами подстраиваются, в то время как на механических толкателях нужно регулировать зазор между клапаном и распредвалом.

ТАСС

Плюсы 16-клапанного двигателя

Если у 8-клапанника главный минус - это сниженная мощность, то главный плюс 16-клапанника – наоборот, повышенная мощность. Больше клапанов означает больше топлива, больше воздуха и меньше сопротивление в выпуске. Из-за этого при одинаковой скорости этот двигатель будет экономичнее.

Гидрокомпенсаторы делают работу двигателя намного тише, особенно на высоких оборотах. Это акустический комфорт, который нельзя недооценивать. Также их не нужно регулировать, что упрощает эксплуатацию и экономит деньги. Помимо этого, двигатель становится эластичнее и улучшается подхват, что важно на дороге.

Минусы 16-клапанного двигателя

Главный минус этого двигателя по сравнению с первой версии - это увеличенный бюджет на содержание и ремонт. Повышенная мощность и эластичность – это прекрасно, но они требуют более высокооктанового бензина, а именно 95–98, вместо 92. Также вам придется использовать только синтетическое масло, которое меньше всего подвержено образованию нагара благодаря моющим свойствам и загустеванию. В противном случае те самые гидрокомпенсаторы «наедятся» грязного масла с гарью и перестанут выполнять свою задачу, а это ведет либо к чистке, либо вообще к замене.

Второй момент — это усложнение и повышение стоимости ремонта из-за увеличения количества элементов двигателя и его габаритов. Если у 8-клапанника один или два натяжителя цепи, то здесь уже три или четыре. Соответственно - два распредвала с необходимостью четкой синхронизации. Из-за размеров двигателя и плотности элементов под капотом, для проведения серьезного ремонта требуется разобрать большее количество деталей, что влечет за собой увеличение временных и денежных затрат.

Также отсутствуют углубления в поршнях, и при разрыве ремня они физически соприкоснутся с клапанами. В результате поршни могут повердится, а клапаны загнуться. Несложно догадаться, что это приведет к крупному и дорогостоящему капитальному ремонту двигателя. В то время как на 8-клапанном достаточно было бы просто заменить ремень.

Правда ли, что можно из 8-клапанного двигателя сделать 16-клапанный?

Действительно, можно преобразовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный, но это сложная процедура. Придется заменить всю верхнюю часть мотора, включая головку блока цилиндров, а также некоторое навесное оборудование. Как вы понимаете, выполнить такую работу самостоятельно в гараже с ограниченным инструментарием будет крайне сложно.

В связи с этим, такая затея выглядит сомнительной. Возможно, будет проще, дешевле и надежнее заменить агрегат целиком на 16-клапанный.

ТАСС

Какой двигатель динамичнее?

Это еще один интересный вопрос, потому что ответ здесь не так однозначен, как может показаться. Прирост мощности до 20% есть, но он не всегда ощущается. Например, при разгоне с нуля до ста 8-клапанный двигатель может победить, так как он лучше тянет на низких оборотах и просто легче. Но если мы берем динамику в потоке, то при скорости около 20 или 40 км/ч 16-клапанный мотор сразу уйдет в отрыв, потому что он мощнее и эластичнее, и при этом уже раскручен до определенных оборотов. Если брать скорости выше сотни, то там однозначно лучше себя показывает новый двигатель с большим количеством клапанов, потому что он хорошо едет на высоких оборотах и использует более дорогое топливо. Все это делает моторы немного противоречивыми и порождает споры между владельцами.

Что же выбрать в итоге?