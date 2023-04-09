Мнение автоэксперта. Стоит ли покупать китайские шины

В России начался сезон шиномонтажа и большинство автовладельцев получили проблему, поскольку привычных для российского рынка брендов не осталось. Им на смену пришли отечественные и китайские производители. Насколько они отличаются по качеству и как обстоят дела с ценами на шины в этом сезоне, в комментарии для «Слово и Дело» рассказал вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов.

Фото: слово и дело слово и дело

После начала специальной военной операции на Украине многие западные производители шин покинули российский рынок. Среди них – французская компания Michelin, немецкая Continental и японский производитель Bridgestone. Более того, российские производители шин столкнулись с сокращением поставок импортного каучука на заводы России. Эта ситуация открыли дверь на российский рынок китайским производителям резины.

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В России появились десятки ранее не известных китайских производителей, судить о качестве которых пока нельзя – раньше они просто не продавались в нашей стране. Сегодня ситуация на этом рынке обстоит следующим образом: европейских брендов – не более 10%. 30-40% марок представлены корейцами и еще 50% - китайскими производителями. К сожалению, проверять качество многих из них придется на собственном опыте.

Вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что в целом в этом шиномонтажном сезоне отмечается снижение цен на резину. Эксперт отметил, что далеко не все западные бренды окончательно покинули российский рынок. Многие из них завозятся в Россию по параллельному импорту. Цена на такую резину может быть даже ниже, чем обычно. Александр Холодов рекомендует отдать предпочтение проверенным производителям шин.

«Во-первых, не все бренды ушли. Во-вторых, некоторые бренды воспользовались ситуацией и сделали скидки. Цена на резину в этом сезоне ниже, чем в прошлом, — по крайней мере закупочная, оптовая. Второй момент заключается в том, что китайцы тоже воспользовались ситуацией и подняли цену. Если сравнивать их с известными брендами, честно говоря, я не вижу смысла переходить на китайцев. Имеет смысл выбрать те бренды, которые не ушли, пытаются сохранить свою нишу на рынке и снизить цены», — отмечает эксперт.

Александр Холодов также подчеркнул, что при выборе шин не стоит ориентироваться на страну производства. Скорее, нужно изучать производителей, так как все заводы в целом сосредоточены в Китае. Однако у каждого производителя есть собственные требования качества продукции. В этом смысле ситуация напоминает рынок смартфонов: большая часть из них производится в Китае, однако за качество устройства отвечает сам производитель.

«Сейчас вообще стерлось территориальное понятие производства. Вопрос в том, доверять ли производителю, или нет. Например, все наши телефоны сделаны в Китае, вне зависимости от марки. Поэтому говорить о том, доверяем ли мы стране производства – не совсем правильно. Намного правильнее говорить, доверяем ли мы тому или иному производителю. Это сейчас действительно актуальнее», — отмечает Александр Холодов.

В целом в России сейчас нет дефицита шин. Сложности могут возникнуть только у владельцев дорогих автомобилей с технологией Run Flat, которая позволяет продолжать движение даже после прокола шины. Средний же потребитель по-прежнему может выбрать как европейские бренды, так и азиатские или отечественные.