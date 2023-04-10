Как скрывают следы тяжёлого ДТП при перепродаже авто

Перекупщики, занимающиеся перепродажами автомобилей с пробегом, иногда маскируют главный признак тяжёлого ДТП. Для сокрытия последствий таких аварий существуют специальные способы, о которых надо знать каждому автолюбителю во избежание обмана.

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Автолюбители, как правило, ищут на вторичном рынке относительно новые машины, не имеющие проблем. Они считают, что авто должно быть в идеальном состоянии и «без ДТП». Если потенциальный покупатель привлекает эксперта-подборщика, то такому специалисту приходится досконально изучать кузов и салон машины.

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Существуют так называемые маркеры, которые помогают выявить проблемы у того или иного автомобиля. О них необходимо знать, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

К примеру, если подушка безопасности ранее «стреляла», то это указывает на то, что удар при ДТП был сильным. Соответственно, необходимо искать скрытые повреждения на кузове – спереди, сзади или сбоку.

Встречаются высококвалифицированные мастера, которые могут отрихтовать кузовные панели и другие элементы так, что следы «ударного» ДТП найти будет крайне затруднительно. Такую работу обычно выполняют идеально.

Вместе с тем наличие «стрельнувших» подушек безопасности указывает на то, что машина побывала в тяжёлой аварии. И здесь никакой виртуозный жестянщик не поможет.

Самым жёстким сюрпризом для того или иного автолюбителя может стать покупка машины с пробегом, слепленной из двух авто одной модели. На такую уловку могут попасться лишь новички, которые пытаются самостоятельно выбрать машину на «вторичке». Вместе с тем, для перекупщика такие автомобили являются настоящим кладом. Перекупщик вкладывает деньги в устранение следов ДТП, включая ликвидацию следов «выстрела» гелиевых подушек безопасности.

Приведение подушки в первоначальное состояние, особенно на руле, стоит недёшево. Перекупщики, при скупке битых машин, умело сбивают цену, используя в ходе торга такой аргумент как «тяжелоё ДТП». Далее проводится кропотливая работа по устранению дефектов кузова, а также скрываются следы «выстрела» гелиевой подушки.

Каждый перекупщик понимает, что автомобиль с «живыми» air-бегами можно быстрее продать, причём намного дороже, чем машину, у которой подушки «стреляли». Вместе с тем, в крупных городах РФ имеются мастерские, которые помогут решить данную проблему.

Речь идёт о возвращении работоспособности фронтальной, боковой подушке или шторке на окне, а также коленным гелиевым устройствам.

Следует знать, что замена подушки, «стрельнувшей» из рулевого колеса, стоит достаточно дорого. Если речь идёт о «пассажирском» устройстве, то работа с ним обойдётся ещё дороже. Для специалиста крайне важно стереть отметки срабатывания подушки из электронного «мозга» автомобиля. Далее перекупщики ищут неопытных водителей и пытаются навязать им битую машину под видом «не битой».