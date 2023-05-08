Почему зажигается лампочка Check Engine и как это исправить

Современные автомобили оборудованы большим количеством датчиков, которые оперативно сигнализируют о появившейся неисправности. Больше всего их в двигателе, как в самом важном и крупном агрегате, но также они имеются в коробке передач, системе охлаждения, тормозной системе и любом электронном блоке, который регулирует работу чего-либо. Если датчик регистрирует какую-то неисправность, он посылает сигнал главному электронному блоку управления (ЭБУ), а тот сигнализирует об этом водителю. Одна из наиболее часто зажигающихся сигнальных ламп на приборной панели, это Check Engine. В данной статье мы обсудим возможные причины, по которым может загореться эта ошибка и решим, что с этим делать.

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Причины появления ошибки Check Engine

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Самой частой причиной оживания лампы Check Engine являются проблемы в топливной системе и системе зажигания: неисправная форсунка, свеча, работающая с пропусками, датчик расхода воздуха или засорение топливного фильтра.

На втором месте идут проблемы с навесным оборудованием, таким как турбины или компрессор. Если по какой-то причине нагнетатель не выдает необходимого давления, блок управления поспешит об этом сообщить. При этом достаточно одного-двух ускорений, при которых сетка параметров турбины не совпадет с выдаваемыми характеристиками, и вы об этом узнаете. У нагнетателя нет собственного датчика, так как формально он является частью двигателя.

Также появление этой лампы может вызвать вышедший из строя датчик кислорода (лямбда-зонд), который оценивает состав выхлопных газов. Зондов обычно два: до катализатора и после него. Датчик после необходим для оценки эффективности очистки выхлопных газов от самых вредных выбросов. Соответственно, если неверно работает сам двигатель или же катализатор "закончился", ЭБУ сразу об этом узнает и прописывает соответствующую ошибку.

Обычно в машинах есть отдельная лампочка для коробки передач в виде слова Gear, но иногда случается так, что срабатывает ошибка двигателя. При обнаружении какой-то проблемы, например при поломке датчика скорости, АКПП автоматически переходит в аварийный режим, что может вызвать и сбой в работе ДВС. Это достаточно редкая, но известная автомеханикам ситуация.

Некачественное топливо может привести к нестабильной работе двигателя, даже если вся аппаратная его часть функционирует идеально. Топливо, несоответствующее заявленным характеристикам, будет плохо воспламеняться, что приведет к нестабильной работе, «чиханию» и прочим подобным спецэффектам. Датчики сразу это определят и пошлют соответствующий сигнал.

Что делать, если загорелась лампочка Check Engine?

Для начала - не паниковать. Лампочка Check Engine может указывать как на серьезную проблему, так и на простую и сравнительно недорогую. Первым делом постарайтесь оценить состояние автомобиля при запущенном двигателе. Послушайте, работает он ровно, или с перебоями. Проверьте отзывчивость педали газа и переключение скоростей коробки передач. Не лишним будет заглянуть под капот и проверить отсутствие явных течей, а также уровень масла в двигателе. Если лампа загорелась, но явных причин обнаружить не удалось, и мотор работает ровно, можно спокойно ехать в автосервис, просто избегайте высоких скоростей и резких ускорений, так как в авто присутствует неизвестная неисправность.

Если же мотор работает неровно, то насиловать его не стоит, лучше вызвать эвакуатор, потому что причина может быть серьезной. Также не нужно продолжать движение, если лампа загорелась сразу после заправки пустого бака топливом – некачественный бензин может привести к внутренним поломкам агрегатов. Такой бензин нельзя «прожигать», его нужно только сливать. Самостоятельно это можно сделать с помощью шланга с помпой, но лучше обратиться в сервисный центр, потому что достаточно много топлива останется в магистрали, из которой его просто так не откачать.

Если вы обладаете соответствующими знаниями, вы можете попробовать прочитать накопитель ошибок. Вам потребуется специальное устройство (OBD2-сканер), которое нужно установить в диагностический разъем и подключить к смартфону или ноутбуку. Так вы сможете узнать, какая причина кроется за общей сигнальной лампой «Check Engine». Если это простой пропуск зажигания из-за свечи, то при наличии инструмента и запасных свечей, вы сможете устранить неисправность самостоятельно. Если же это более серьезная ошибка, вроде заклинившего преобразователя давления в турбине или отказавшего катализатора, то здесь простым ремонтом не отделаться, потребуется много хитрых инструментов, большие познания в ремонте и специфические запчасти, которые редко валяются в багажнике.

Если вы не уверены в собственных силах, лучше отвезти автомобиль в сервис и доверить ремонт профессионалам. Самостоятельные попытки починки без соответствующих знаний могут только усугубить положение, и загоревшаяся лампочка станет еще дороже.

Заключение