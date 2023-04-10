Дышите глубже: что не так с рейдами "Нетрезвый водитель"

С начала года региональные управления ГИБДД регулярно проводят рейды «Нетрезвый водитель». Профилактические мероприятия обычно стартуют вечером в пятницу и продолжаются весь уик-энд. Почему методы работы инспекторов ДПС вызывают у водителей вопросы, разбирался «Профиль».

Фото: ©Никеричев Андрей / Агентство «Москва» ©Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России подвело итоги 2022 года. Статистика по «пьяным» дорожно-транспортным происшествиям в целом позитивная – количество таких ДТП и число погибших в них сократилось.

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«Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 8,2% и составило 14 428. В этих происшествиях погибли 3560 человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее», – цитирует ТАСС представителя ГУОБДД.

Также на 2,4% снизилось число водителей, которые поймали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, – за год выявлено около 535 тыс. таких случаев. На 2,9%, до 171,6 тыс., уменьшилось число тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

ГУОБДД готово закрепить успех. В субъектах Федерации с января 2023 года помимо рутинной работы регулярно проводятся специальные рейды «Нетрезвый водитель». Например, в Москве массовые проверки на дорогах устраивали с 20:00 часов 22 февраля до 23:00 часов 26 февраля и с 19:00 часов 24 марта до 23:00 часов 26 марта. О мероприятии столичное ГИБДД информирует в своем Telegram-канале. Насколько предупреждения помогают профилактике, сказать сложно, ведь без «улова» инспекторы ДПС практически не возвращаются.

Рейд выглядит примерно так: 2–3 экипажа, то есть 4–6 сотрудников ГИБДД, перекрывают улицу. Если движение не интенсивное (такое возможно ночью или рано утром), останавливают всех подряд, а если поток машин большой, то проверки носят выборочный характер.

По итогам мероприятия региональное УГИБДД отчитывается о результатах. Так, в ходе рейда, состоявшегося 24–26 марта, в столице зафиксировано 312 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. 47 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 81 – были направлены на медицинское освидетельствование, 170 – отказались от медицинского освидетельствования. Поймали 14 «рецидивистов» – тех, кого ранее лишили водительских прав за аналогичный проступок, и срок «дисквалификации» не истек.

Напомним, что ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает для водителей, впервые задержанных в состоянии алкогольного опьянения, лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тыс. руб. В случае повторного нарушения наказание более суровое – лишение прав на три года и штраф 50 тыс. руб.

Если вдаваться в нюансы, то статистику московского УГИБДД сложно назвать корректной. Возникают сомнения относительно 81 водителя, направленного на медосвидетельствование. Их авансом записали в нарушители. Между тем из публикации не следует, что результаты анализов подтвердили у всех наличие в крови алкоголя.

Вопросы возникают и к самой процедуре проверки. Приказ МВД России № 664 от 23 августа 2017 года содержит перечень признаков, по которым надлежит определять состояние опьянение. К ним относятся: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

Любой из этих пунктов открывает простор для субъективных оценок. В частности, можно ли доверять функции «первичного алкотестера» обонянию инспектора ДПС. Эффективность метода в холодное время года, когда в машинах в бачок омывателя залита спиртосодержащая жидкость («незамерзайка»), ничтожна. Характерный запах можно уловить не только в пассажирском салоне, но и в радиусе нескольких метров от автомобиля. Между тем наличие такого запаха служит достаточным основанием для проверки «с пристрастием». На этом этапе инспектор задает разные вопросы, оценивает, насколько адекватен водитель, соответствуют ли его ответы и поведение окружающей обстановке.

Проблема в том, что для многих автовладельцев встреча на дороге с инспектором ДПС – серьезный стресс. Человек элементарно теряется, говорит много и сбивчиво, нервничает и суетится. Всё это в той или иной степени подходит под признаки опьянения, изложенные в ведомственном приказе. Можно попробовать дышать глубже, чтобы успокоиться, но на дыхательную гимнастику времени нет.

Вопрос «Выпивали ли накануне?» при проведении рейда «Нетрезвый водитель» вроде бы логичен. Однако тот, кто недавно употреблял спиртное, никогда не сознается. А утвердительный ответ водителя – о вчерашнем застолье, после которого прошло достаточно времени, чтобы полностью протрезветь, – только генерирует неприятности.

Дальнейшее общение с сотрудником ДПС сводится к психологическому прессингу с целью дожать «клиента». Давление нередко продолжается, несмотря на готовность водителя пройти освидетельствования на алкоголь. Закрадывается подозрение, что одновременно с рейдом «Нетрезвый водитель» региональное УГИБДД либо выполняет план по борьбе с коррупцией, либо инспектор и правда хочет развести на взятку. Год назад «Газета.ru» опубликовала итоги опроса, проведенного ГУ МВД России по Московской области. О том, что сталкивались со взяточничеством со стороны сотрудников ДПС, рассказали 36% водителей.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин обращает внимание, что способы вымогательства становятся изощреннее по мере ужесточения наказания для нетрезвых водителей. Однако в случае нарушения не следует пытаться договориться с полицейским и со своей совестью. Дача взятки должностному лицу – уголовное преступление, за которым следует суровое наказание. Инспектор фиксирует на нагрудный видеорегистратор общение с водителем, так что с доказательством вины проблем у следствия не возникнет.

Обычному же автолюбителю доказать, что его намеренно провоцировали, куда сложнее. На российских дорогах несут службу около 55 тыс. сотрудников ГИБДД. Видеоархив ежедневно пополняется огромным массивом информации, мониторить которую в полном объеме службе собственной безопасности физически невозможно. Поэтому руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов рекомендует водителям самим производить видео- и аудиозапись на смартфон. По его словам, коль скоро деятельность полиции гласная, то для этого не требуется согласия сотрудника ДПС. А для него это будет четкий сигнал – водитель на «компромиссы» не пойдет.

«Что же касается данных с нагрудного видеорегистратора, то полицейский доступа к ним не имеет. Записи хранятся в отделе ГИБДД месяц. То же самое касается записей с аппаратуры аудио- видеопротоколирования, установленной в патрульной машине», – напоминает эксперт.

От результатов освидетельствования на состояние опьянения, которое проводит инспектор ДПС, можно отказаться. Ответственность за это не предусмотрена. Но в таком случае водителя отправят в медучреждение – сдавать анализы. И эта процедура уже обязательная. Отказ от медосвидетельствование приравнивается к положительному результату теста на алкоголь со всеми вытекающими последствиями, подчеркнул Максим Едрышов.