Из-за чего может стучать двигатель и как это победить?

Стучащий звук в двигателе – проблема, с которой рано или поздно может столкнуться каждый автомобилист, и чем больше пробег, тем больше на это шансов. Стук может возникать по разным причинам, и его происхождение может быть как незначительным и даже временным, так и серьезным с дорогостоящими последствиями. Мы рассмотрим основные причины стучащего звука под капотом и предложим возможные способы решения проблемы.

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Детонация

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Одной из самых распространенных причин стуков в двигателе является детонация. Она происходит, когда топливно-воздушная смесь в цилиндре воспламеняется раньше, чем должна. Это приводит к увеличению давления и температуры, что, в свою очередь, вызывает стук. Причиной детонации может быть:

Низкое качество топлива

Некачественный тюнинг, вследствие которого изменилась степень сжатия

Неправильная работа системы зажигания

Загрязнение камеры сгорания и нагар

Неисправность свечей зажигания

Решение:

Если детонация вызвана низким качеством топлива, следует заправлять автомобиль более качественным топливом с обязательной сменой заправки. В случае проблем с системой зажигания, свечами или загрязнением камеры сгорания, необходимо обратиться на станцию техобслуживания для проведения диагностики и ремонта.

Гидрокомпенсаторы

Если из верхней части двигателя слышится легкий приглушенный стук на холостых оборотах, который исчезает при перегазовке и затихает при прогреве, вероятнее всего, причина этого стука - неправильная работа гидрокомпенсаторов, которые регулируют положение клапанов. Обычно это происходит из-за появления зазоров или смещения мелких деталей внутри компенсаторов, что является естественным износом. Однако, компенсаторы могут начать стучать из-за некачественного масла, которое имеет плохие смазывающие свойства, повышенную вязкость или содержит посторонние примеси. Также они реагируют подобным образом на редкую смену масла, поэтому не стоит экономить на ТО.

Решение:

Первым делом стоит поменять масло несколько раз подряд, не катаясь на одном масле более 1000 км. Это поможет немного очистить внутренние стенки двигателя от отложений и промыть в целом всю систему, включая маслоканалы. Если причиной уставания «гидриков» было засоренное продуктами горения масло и отложения, это должно помочь. Если же ситуация никак не изменится, вероятно требуется полная замена.

РИА Новости

Клапаны

Если в двигателе слышен звонкий стук, который исходит сверху и усиливается при нажатии на педаль газа независимо от температуры мотора и уровня нагрузки, то скорее всего, он вызван неправильно установленным клапаном, который бьется о стенки «седла», вызывая лязг. Это достаточно серьезная проблема, обладающая разрушительными последствиям для двигателя. Обычно это происходит из-за естественного износа механизма.

Решение:

Если клапаны регулируются вручную, можно попробовать такой метод решения. Но если износ слишком большой, тогда потребуется замена всего клапанного механизма, включая «седла». Это уже дорого и требует разборки верхней части двигателя.

Поршни

Когда звук издают поршни, то из центральной части двигателя слышен очень глухой стук, который часто сопровождается щелчками. Обычно он приглушается по мере нагрева, но обязательно усиливается при сбросе газа. Причиной этого может быть естественный износ деталей, последствия аварии и последующего физического повреждения, а также езда с перегревом, детонацией или низким уровнем масла.

Решение:

Если стучат сами поршни, то отделаться простой заменой масла обычно уже не получается. В большинстве случаев, это капитальный ремонт двигателя с заменой элементов шатунно-поршневой группы на новые.

РИА Новости

Коленвал

Стук коленвала в холодном двигателе доносится снизу и наиболее громко звучит в момент запуска и первые несколько секунд работы. По мере прогрева, стук приглушается, но не исчезает полностью. Он может исчезнуть на определенных оборотах, а затем снова появиться. Это связано с увеличением зазоров между шейками и вкладышами коленвала. Это опасная для мотора ситуация и необходимо как можно быстрее обратиться в СТО.

Причиной этого может быть естественный износ при нормальной эксплуатации двигателя. Однако, коленвал быстрее изнашивается при нехватке или плохом качестве масла.

Решение:

Решение здесь одно – замена коленвала и, скорее всего, замена или ремонт постели коленвала. Ремонт дорогостоящий, но если отложить «на потом», станет еще дороже, когда коленчатый вал просто сломается и заклинит двигатель.

Растянутая цепь

Если цепь в моторе растянулась, при запуске на холодную вы всегда будете слышать металлическое лязганье со стуками из-под капота. Звук уходит буквально за одну-две минуты и это самое опасное, так как притупляет внимание к проблеме. Если цепь растянется еще сильнее и перескочит на зубец, мотор может заклинить и потребуется капиталка, а это очень дорого. Растяжение обычно начинается на пробегах от 150 000 километров или при долговременном использовании одного масла без замены, что вызывает повышенные сопротивление. Так или иначе, это естественный износ, избежать которого практически невозможно даже на дорогих двигателях.

Решение:

Исключительно замена цепи на новую вместе с натяжителем, а иногда и успокоителем, в зависимости от выработки. Для этого придется частично разобрать двигатель, поэтому самостоятельный ремонт невозможен.

Масляное голодание

Здесь все очень просто, масляное голодание – это отсутствие масла на подвижных деталях двигателя, что приводит к увеличенному трению и различным стучащим звукам. Это может быть вызвано как неисправным масляным насосом, так и снижением уровня масла из-за образовавшейся течи. Также злую шутку может сыграть забившийся или «прокрученный» масляный фильтр, который не справляется со своей задачей.

Решение:

Для устранения проблемы со смазыванием необходимо регулярно проверять уровень масла и доливать его при необходимости. Рекомендуется проводить замену масла и масляного фильтра не реже, чем в 5-7 тысяч километров. Нельзя использовать поврежденный фильтр, даже если он новый. В случае подозрения на неисправность насоса, следует отвезти автомобиль на станцию технического обслуживания на эвакуаторе, чтобы двигатель не получил дополнительных повреждений.

Навесное оборудование

Стук в двигателе может быть вызван неисправностью аксессуаров или навесного оборудования, таких как компрессор кондиционера или водяной насос. Это не столь опасно, как стук из двигателя, но так как все компоненты максимально прижаты друг к другу, вы легко можете спутать источник звука.

Решение:

Если стук исходит от навесного оборудования, в большинстве случаев это исключительно замена, так как насосы и компрессоры в современных автомобилях одноразовые и не предназначены для ремонта в принципе.

Заключение