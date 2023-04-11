Что делать водителю после ДТП?

Если повреждения отсутствуют или незначительные, автомобилист может доехать на нем до места стоянки. Во избежание дополнительных разбирательств со страховыми компаниями, которые в большинстве своем неохотно возмещают компенсацию, и возникновения спорных моментов при оценке ущерба, не рекомендуется ездить на машине после ДТП до проведения экспертизы (на это отводится пятидневный срок). В противном случае, будьте уверены, страховая обязательно воспользуется возможностью доказать, что полученные повреждения автомобиля произошли уже после аварии, а значит, не попадают под страховой случай.
В более тяжелых случаях, когда машина больше не пригодна для дальнейшей эксплуатации, вызывается эвакуатор.
Если авто, что называется, на хорошем ходу и полностью исправно, законом не предусмотрены какие-либо ограничения на его использование. Однако перед выездом вы должны быть точно уверены, что нет никаких поломок в работе тормозной системы и рулевого управления, осветительные приборы работают, как надо, а общая геометрия не нарушена. Разрешены небольшие повреждения кузова, не оказывающие никакого влияния на безопасность.
Если произошло столкновение с другим автомобилем, в результате которого были повреждены регистрационные знаки — вдавлены, стерлась краска или вообще их нет (были утеряны или сломаны), — тогда, прежде чем ехать на такой машине куда-то, необходимо заказать дубликат номера. Это абсолютно легальная процедура. Изготовлением нового номера занимаются только аккредитованные ГИБДД компании, которые работают в соответствии с ГОСТом и выпускают продукцию, ничем не отличающуюся от той, что выдают вам в ГАИ при первой постановке на учет.
Если на автомобиле заменены детали кузова (например, стоит новое крыло или крышка багажника), которые еще не прошли покраску и имеют другой, отличающийся от основного цвет, это не может стать препятствием для передвижения данного транспортного средства. Если при этом вас остановил сотрудник ГИБДД, вы обязаны указать причину такого несоответствия (например, если после аварии вы ждете возмещения ущерба, чтобы в последствии покрасить деталь). Возможно, вам все равно будет выписано постановление, но вы можете его обжаловать, так как никаких законных оснований для него нет.