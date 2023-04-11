Что делать водителю после ДТП?

Прежде всего, если вы попали в аварию, ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, если не хотите лишиться прав на срок от 1 года (с обязательной пересдачей экзаменов в ГАИ для их восстановления по истечении этого срока). Остановите автомобиль и включите аварийный сигнал, выйдите и выставите аварийные знаки, которые помогут своевременно уведомить участников движения о произошедшем ДТП. Если нет пострадавших, а ущерб по вашим и второго участника аварии меркам минимален, можно «разойтись» без привлечения ГИБДД, заполнив так называемый европротокол. После чего каждый может следовать по своим делам, не задерживая друг друга. Если есть пострадавшие, обязательно вызовите скорую помощь и сотрудников ГАИ. Прибывший на место инспектор составит протокол, который вам необходимо будет подписать. Также очень важно получить от него справку о ДТП, которую в дальнейшем вам нужно будет предоставить в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО. Несмотря на стаж вождения, исправность автомобиля, хорошее дорожное покрытие и видимость ДТП случаются ежедневно, если не сказать ежеминутно. И каждый автовладелец должен знать, как правильно действовать в данной ситуации.

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Как быть с автомобилем?

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Если повреждения отсутствуют или незначительные, автомобилист может доехать на нем до места стоянки. Во избежание дополнительных разбирательств со страховыми компаниями, которые в большинстве своем неохотно возмещают компенсацию, и возникновения спорных моментов при оценке ущерба, не рекомендуется ездить на машине после ДТП до проведения экспертизы (на это отводится пятидневный срок). В противном случае, будьте уверены, страховая обязательно воспользуется возможностью доказать, что полученные повреждения автомобиля произошли уже после аварии, а значит, не попадают под страховой случай.

В более тяжелых случаях, когда машина больше не пригодна для дальнейшей эксплуатации, вызывается эвакуатор.

Если все-таки автомобиль необходим?

Если авто, что называется, на хорошем ходу и полностью исправно, законом не предусмотрены какие-либо ограничения на его использование. Однако перед выездом вы должны быть точно уверены, что нет никаких поломок в работе тормозной системы и рулевого управления, осветительные приборы работают, как надо, а общая геометрия не нарушена. Разрешены небольшие повреждения кузова, не оказывающие никакого влияния на безопасность.

Если произошло столкновение с другим автомобилем, в результате которого были повреждены регистрационные знаки — вдавлены, стерлась краска или вообще их нет (были утеряны или сломаны), — тогда, прежде чем ехать на такой машине куда-то, необходимо заказать дубликат номера. Это абсолютно легальная процедура. Изготовлением нового номера занимаются только аккредитованные ГИБДД компании, которые работают в соответствии с ГОСТом и выпускают продукцию, ничем не отличающуюся от той, что выдают вам в ГАИ при первой постановке на учет.