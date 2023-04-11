Что нельзя делать на шиномонтаже при переобувке колес

Причем зачастую они могут пользоваться различными хитростями для того, выжать из клиента побольше денег. Например, во время балансировки на посадочную плоскость диска могут приклеить кусочек скотча, после чего вам наглядно продемонстрируют "кривизну" вашего диска. И предложат исправить ее на специальном станке. Так что в случае сомнений в честности специалистов шиномонтажа, ни в коем случае нельзя выпускать из виду то, что они делают с вашим имуществом.