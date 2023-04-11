Что нельзя делать на шиномонтаже при переобувке колес

Что ни в коем случае нельзя делать на шиномонтаже при переобувке колес
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, что ни в коем случае нельзя делать на шиномонтаже при переобувке колес.
"Естественно, что при замене шин с зимних на летние следует обращать внимание на состояние последних. Если шина имеет критический износ, следует задуматься о приобретении нового комплекта.
Величину износа можно определить по индикаторам, расположенным на протекторе и боковине шины. И если износом затронут индикатор 1,6 мм, то эту шину точно нельзя устанавливать. Также стоит заменить подкрышку, у которой присутствуют признаки деформации. Если ее повело "винтом", то надеяться на безопасное вождение не стоит.
Кроме того, в попытке сэкономить нельзя использовать шины разной степени износа и уж тем более разных моделей. Причина та же - безопасность.
И, конечно, лучше пользоваться проверенным шиномонтажом. Дело в том, что весной часто активируются "сезонные" шиномонтажники. Часто они не обладают ни должной квалификацией, ни качественным оборудованием.
Причем зачастую они могут пользоваться различными хитростями для того, выжать из клиента побольше денег. Например, во время балансировки на посадочную плоскость диска могут приклеить кусочек скотча, после чего вам наглядно продемонстрируют "кривизну" вашего диска. И предложат исправить ее на специальном станке. Так что в случае сомнений в честности специалистов шиномонтажа, ни в коем случае нельзя выпускать из виду то, что они делают с вашим имуществом.
Кстати, желательно точно знать, какое давление должно быть установлено в передних и задних колесах. Ведь шиномонтажник совершенно не обязан быть в курсе таких технических тонкостей", - отметил эксперт.