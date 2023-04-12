Домашняя или общественная: как выбрать зарядку для электромобиля?

В России инфраструктура для электромобилей только зарождается. Однако уже сейчас у владельца есть выбор: заряжать машину на общественной станции или дома от персонального устройства. Назвать однозначно лучший вариант сложно: среда обитания, запас хода и ежедневные пробеги электромобилей могут существенно отличаться. И как же быть, чтобы езда на электрокаре была комфортной, а не причиняла головную боль?

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

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На запрос «станция зарядки электромобилей» Яндекс.Навигатор, который знает об инфраструктуре российских дорог практически всё, выдает почти 4700 точек. На фоне сотен тысяч зарядок в США и Европе и нескольких миллионов в Китае это – «ни о чём». Но с такой сетью уже вполне можно жить с электромобилем в крупном городе.

Так, в Москве счет общественным зарядкам идет уже на сотни. Конечно, далеко не каждому повезет соседствовать со станцией зарядки электромобиля в непосредственной близости от дома или работы. Однако заряжаться можно с минимальной перестройкой маршрутов и потерей времени. Да что там! – получится даже путешествовать. Зарядки есть на федеральных магистралях, так что домчать на электромобиле из Москвы до, скажем, Петербурга или Казани – вполне посильная задача. Причем без особых задержек. К примеру, у PUNKT E, оператора крупнейшей частной сети ЭЗС в России, быстрые зарядные станции есть почти во всех крупных городах на трассе М7 «Волга», в том числе в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани.

Общественные зарядные станции – не чисто столичная история, как, например, электробусы. На Дальнем Востоке и в Сибири подержанные электромобили из Японии достаточно популярны, и в крупных городах там тоже не будет проблем зарядить батарею. Путешествовать на «электричке» за Уралом, конечно, проблематичнее: расстояния большие, инфраструктуры даже для обычных автомобилей – минимум. Однако, судя по карте, на Дальнем Востоке получится съездить между Владивостоком и Хабаровском, а в Сибири зарядная инфраструктура позволяет путешествовать между Новосибирском, Томском, Кемерово, Новокузнецком и Барнаулом.

Время и деньги

В плане доступной зарядной инфраструктуры на сегодня больше всего повезло жителям Москвы. В столице открыто достаточное для комфортного передвижения количество станций. Муниципальные пока работают в бесплатном режиме. Но бесплатность – явление временное. Скорее всего, уже в этом году халява закончится. Поэтому правильнее уже сейчас ориентироваться на тарифы частных сетей. В PUNKT E один киловатт-час стоит около 9-10 рублей в случае медленной зарядки и 14-18 – рублей за быструю.

Как вы уже поняли, зарядные станции делятся на медленные и быстрые. Первые – мощностью 7-22 кВт. Они идеально подходят для пополнения энергии ночью или при продолжительной стоянке. Например, пока вы ходите по торговому центру, сидите в кинотеатре или работаете в офисе. Правда, далеко не все электромобили готовы принять ту мощность, которая обозначена на станции. Например, инверторы электромобилей Evolute не пропустят больше 7 кВт на медленной станции. Поэтому даже от зарядки на 22 кВт машине пойдет ток втрое меньший. При емкости аккумулятора 53 кВт·ч полная зарядка займет не меньше 7,5 часов.

Mos.ru

Однако в реальной жизни от нуля до 100% никто не заряжается. Энергии на пару сотен километров машина примет часа за четыре. И это всё равно гораздо быстрее, чем от обычной бытовой сети, которая не пропустит больше 2,5 кВт.

Медленные станции заряжают переменным током, который нужно преобразовать в постоянный. Быстрые сразу дают постоянный ток – их мощность от 20 до 150 кВт, если говорить о тех, что встречаются в России. А есть станции, где счет идет на сотни киловатт. Если взять всё тот же Evolute с 53-киловаттным аккумулятором, он зарядится от быстрой колонки за час практически полностью.

Для зарядки через любую общественную станцию потребуется мобильное приложение для смартфона. Найти ЭЗС можно и через Яндекс.Навигатор, а вот для запуска процесса потребуется приложение оператора. Регистрация в приложении PUNKT E быстрая и легкая. Метод оплаты потребляемой электроэнергии тоже предельно простой. Всё логично: транспорт XXI века обеспечен современными технологиями. Стать пользователем можно за несколько минут. Хотя так было не всегда. На заре развития инфраструктуры для пользования зарядными станциями в Москве приходилось ездить в офис, писать заявление и получать физическую карту для доступа к розетке.

Домашний вариант

С общественными станциями есть большое неудобство: они нередко оказываются занятыми другими автовладельцами. Это не бензиновая АЗС, на которой заправка занимает 5-10 минут на машину. Тут счет может идти на часы – проблема, особенно если вы подъехали с почти пустой батареей. Логичнее завести персональную зарядку, доступ для вас к которой будет всегда открыт.

Современные домашние станции PUNKT E предлагают полный набор удобств. Они умеют регулировать мощность зарядки в зависимости от того, сколько потребляет сеть на другие нужды. Это необходимо, чтобы, например, частный дом не остался без электричества для бытовых приборов, потому что зарядка электромобиля может удвоить пиковое потребление электричества дома и выбить автоматы защиты. Модули Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают полностью дистанционное управление. Через них можно управлять временем зарядки, активировать заранее отопитель или кондиционер и не тратить на это энергию из аккумулятора уже в процессе поездки.

К сожалению, домашняя станция для электромобиля – не заурядный чайник или холодильник, который после покупки достаточно просто включить в розетку. Высокая для бытовой электросети мощность в сочетании с продолжительностью работы приводят к тому, что обычная проводка будет сильно нагреваться. Это чревато пожаром или как минимум аварийным отключением электричества.

Под зарядку придется переделать проводку или проложить новую линию, установить дополнительные автоматы. Все работы вместе с проектированием и материалами обойдутся примерно в 50 тысяч рублей. Плюс стоимость самой зарядной станции: от 50 тысяч за самую простую до 150 и более за самые продвинутые. В любом случае ориентироваться нужно как минимум на 120 тысяч рублей за всё «под ключ».

Колеса.ру

Бег с препятствиями

Чтобы правильно выбрать домашнюю станцию, нужно обратиться к специалистам. Первая задача – найти точку подключения, потом – оценить свободную мощность электросети.

Для жителя частного сектора сложностей с установкой зарядной станции меньше: он паркует машину на собственном участке рядом в доме или гараже, куда не проблема подвести электричество от уже имеющейся точки подключения. В большинстве случаев даже не потребуется повышение лимита выделяемой на участок мощности (хотя сделать и это реально). На загородные дома обычно подведено 15 кВт, что уже не позволит запускать зарядную станцию на полную мощность 22 кВт. Но если отопление дома газовое, то скорее всего резерва свободной мощности будет достаточно, чтобы с учетом остальных приборов использовать станцию на 5-7 кВт. А вот если котел в доме электрический, в сильные морозы только он может с перерывами потреблять по своему максимуму по 9-12 кВт. Поэтому свободной мощности для установки зарядной станции не останется.

Выходом может стать система балансировки, которая позволит подключать зарядную станцию не на выделенную свободную мощность, а утилизировать всю неиспользуемую энергию в каждый момент времени. Система балансировки в режиме реального времени измеряет бытовое потребление дома и свободную мощность направляет на зарядку, и ночью, например, когда бытовое потребление минимальное, зарядная станция может работать на максимум, даже подстраиваясь под такое мощное оборудование, как электрический котел.

Обитателям квартир сложнее. Для начала потребуется выбрать место. На подземной парковке ниже минус первого этажа зарядку ставить запрещено правилами МЧС. Далеко не в каждом дворе получится обеспечить постоянно свободное парковочное место! А иначе вся затея лишена смысла. Плюсуем сюда необходимость получать разрешение управляющей компании и собрания собственников жилья. Бывает, что запрещают просто из вредности, но, как правило, эти преграды преодолимы. Более того, все больше новых проектов строительства жилищных комплексов уже на этапе проектирования имеют места для подключения зарядных станций.

Текущее обслуживание домашней станции не требуется, только периодический апгрейд программного обеспечения. А вот установка кабеля с другим зарядным разъемом, как правило, не предусмотрена. В теории она возможна, но лишает гарантии на оборудование и сопряжена с большим объемом работ. Поэтому, если вы планируете в ближайшее время сменить электромобиль, лучше заранее узнать тип его зарядного разъема. Если он отличается от нынешней модели, повремените с установкой домашней зарядки.

Выгодно!

Логично предположить, что личные зарядки наиболее интересны жителям частного сектора. Ночной тариф на электричество в Подмосковье составляет 2,27 рубля/кВтч. Значит, при зарядке 53-киловаттной батареи Evolute i-Pro набежит чуть больше 120 рублей, за которые летом можно проехать около 350-370 км. Получается меньше 35 рублей за 100 км. Для сравнения: 8 л бензина АИ-92 для легковушки такого же класса будут стоить минимум 360 рублей. Разница десятикратная. На общественной медленной зарядке 53 кВт будут стоить 477 рублей. Это около 136 рублей на 100 км.

Рассмотрим другой «крайний» вариант. Москва, дом с газовой плитой. Стоимость одного киловатта энергии при однотарифном счетчике – 6,43 рубля. На 53 киловатта уйдет 341 рубль. Стоимость приблизилась к 100 рублей/100 км. Но это всё равно дешевле других вариантов: 136 рублей/100 км на общественной зарядке и 360 рублей/100 км на бензине.

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Очевидно, что в наши дни не существует единственно верного решения: вариант «либо домашняя станция, либо общественная» – неактуален. Исходя из простой логики «вечером поставил машину в гараж, утром получил готовый на день езды автомобиль», понятно, что домашняя станция – вариант оптимальный. В этом случае личная станция всегда в твоем распоряжении и позволяет заряжаться по самому выгодному ночному тарифу. Мощность сбалансирована для сохранения ресурса батареи. Скорость пополнения энергии в разы выше, чем от бытовой розетки. Оборудование только в твоих руках, а значит, безопасно.

Общественные же зарядки – скорее комфортное дополнение в городе или необходимое условие для путешествий на дальние расстояния. Тут уж ничего не попишешь – придется выкладывать больше денег за «полный бак», ловить очередь на свободный необходимый коннектор и придумывать досуг на 20-40 минут при зарядке на быстрой станции. Одно дело, когда автомобиль заряжается у тебя на стоянке или в гараже, когда ты спишь, совсем другое – искать свободную станцию и придумывать, как совместить этот процесс с чем-то полезным.