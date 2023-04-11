Усеченный подход: почему невыгодно страховать автомобиль по КАСКО

Сегодня наличие полиса КАСКО не служит гарантией полного и быстрого возмещения ущерба в случае ДТП. Основные причины – дефицит запчастей, длительные сроки восстановительного ремонта. Есть ли тогда смысл и экономическая целесообразность в этом виде автострахования, разбирался «Профиль».

Нисходящий тренд

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Рынок автоКАСКО в России переживает непростые времена. По данным «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков», подготовленного Банком России, рост страхового рынка по итогам 2022 года замедлился. Было оформлено 6 млн полисов – это на 623 тыс. больше, чем в 2021-м. Результат достигнут за счет расширения клиентской базы как розничных, так и корпоративных клиентов. На 7,6%, до 222,8 млрд руб., вырос объем взносов. Однако в 2021 году темпы роста были на 10,4% выше, так что есть все основания говорить, что на рынке наблюдается спад.

За позитивной на первый взгляд статистикой стоит радикальное изменение продуктовой линейки. В частности, с прошлого года автовладельцам предлагают недорогие программы мини КАСКО, покрытие рисков по которым носит ограниченный характер. Как правило, на страховую выплату клиент может рассчитывать, если не является виновником ДТП. «Автовладельцы стали опасаться нехватки страхового возмещения по ОСАГО в условиях подорожания запчастей. Их стремление обезопасить себя от подобных рисков способствовало повышению спроса на усеченные программы страхования автоКАСКО», – отмечается в материале ЦБ.

Еще один тренд: на фоне падения продаж новых автомобилей и сокращения количества автокредитов компании переключились на страхование подержанных автомобилей. Ранее этот сегмент считался невыгодным, автомобиль в возрасте шести-семи лет готова была застраховать не каждая компания. Кроме того, после ухода из России западных автоконцернов появились программы КАСКО, заменяющие гарантии производителей.

Новые автомобили за 2022 год заметно подорожали. По данным Росстата, иномарки прибавили в цене 39,11%, отечественные автомобили – 29,65%. А рост цен на запчасти с марта по декабрь составил 27,7%, подсчитал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Продвижение недорогих программ КАСКО отразилось на средней страховой премии – ее размер снизился на 3,5%, до 36,8 тыс. руб. Выплаты же по КАСКО увеличились на 11,2%, при том что статистика страховых случаев с 2021-го осталась практически неизменной.

Лекарство от дефицита

Дефицит запчастей, признают в РСА, в значительной степени дестабилизировал весь рынок автострахования – и обязательного (ОСАГО), и добровольного (КАСКО). Параллельный импорт спрос в полном объеме не закрывает. Поставляемые под заказ кузовные детали, фары, стекла можно ждать полтора-два месяца, в течение которых разбитое авто простаивает.

Альтернатива – получить денежную компенсацию, которая в большинстве случаев лишь частично покрывает ущерб, и попытаться решить проблему самостоятельно в несертифицированных техцентрах. При таком раскладе КАСКО в значительной степени теряет смысл.

Кроме того, если водитель не виноват в ДТП, то КАСКО для него не столь актуально, поскольку ущерб компенсируют по ОСАГО. Лимит – 400 тыс. руб. Этой суммы более чем достаточно для устранения незначительных повреждений, особенно если принять во внимание, что средний размер выплат в середине прошлого года составил около 71,6 тыс. руб. Схема идеально работает при условии, что у всех участников ДТП действующие полисы ОСАГО. Если у виновника страховки нет или виновник не установлен, то, как говорится, КАСКО в помощь.

В РСА рассчитывают, что инициатива депутатов Госдумы включить в стратегию развития автопрома пункт о создании предприятий, специализирующихся на восстановлении бывших в употреблении (б/у) запчастей, поможет ликвидировать дефицит. И хотя декларируется, что изменения готовят в интересах ОСАГО, по умолчанию все понимают – одновременно это поможет вывести из кризиса и КАСКО.

Экономия на настройках

После принятия поправок в отраслевую стратегию потребуется время для создания или перепрофилирования предприятий, налаживания системы снабжения их б/у запчастями. Из-за чего как минимум текущий год для автостраховщиков ожидается сложным.

По словам гендиректора СК «Двадцать первый век» Сергея Беженкова, рост рынка, скорее всего, будет близким к нулю. Сокращение продаж новых автомобилей, которые традиционно страховали по КАСКО, вызвано не только отсутствием предложения, но и заметным снижением спроса. У кого-то нет денег, кто-то бережет семейный бюджет, откладывая дорогостоящие покупки до лучших времен.

«Страховым компаниям придется адаптироваться к новой реальности, выводить продукты с усеченным набором рисков, развивать сервисную составляющую, – считает Беженков. – Также есть смысл пересмотреть взаимоотношения с партнерами – автодилерами и банками, интерес которых к работе со страховщиками ослаб».

В свою очередь руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев уверен, что приоритет следует отдать продуктам-конструкторам: автовладелец при заключении договора сам выбирает набор опций – франшизу, страхование пассажиров, техническую помощь на дороге, компенсацию расходов на такси или каршеринг на время ремонта автомобиля.

«Экспресс-КАСКО – инновационный продукт, который позволяет автовладельцу самостоятельно настроить страховой полис, исходя из того, что для него предпочтительно и обеспечивает экономию. Сделать автострахование более доступным позволяет рассрочка платежей, а также ограничение на пробег», – говорит эксперт.

Основатель финтех-компании «Финолаб.ру» Евгений Антохов исходит из того, что страховые компании в сложившихся условиях должны оптимизировать издержки, тем самым компенсируя снижение маржинальности бизнеса. Других способов улучшить рентабельность КАСКО он не видит, ведь о привлечении новых клиентов сейчас говорить не приходится.

«Цифровизация страховых услуг – одно из ключевых направлений, – подчеркивает Евгений Антохов. – Компании в последние годы сосредоточились на телематике, сервисах дистанционной оценки технического состояния автомобилей. То есть они внедряют решения, основанные на нейронных сетях и машинном обучении. Все это также помогает снизить операционные затраты, чтобы сдержать подорожание КАСКО».

Где выход из кризиса?

Многие автовладельцы именно из-за роста стоимости ремонта предпочитают сегодня оформить полис КАСКО, чтобы в случае ДТП получить компенсацию, напоминает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. Кроме того, согласно статистике, примерно 45% новых автомобилей приобретают в кредит. Одобрение заявки банк всегда увязывает с наличием страховки.

Пока задолженность не погашена, заемщик вынужден ежегодно продлевать КАСКО. Причем сэкономить – допустим, исключить из полиса какие-то риски, – он не вправе. В условиях кризиса эта достаточно многочисленная категория автовладельцев поможет рынку КАСКО остаться на плаву.

Трудности с ремонтом из-за дефицита запчастей носят временный характер. Задача решается за счет параллельного импорта. Разница с досанкционной ситуацией – в более длительных сроках поставок деталей (несколько недель) и ценах, которые могут быть выше в несколько раз, продолжила эксперт.

«Сейчас завершаются переговоры по вопросу поставок запчастей-аналогов и деталей, совместимых с оригинальным оборудованием, из Таиланда. В Госдуме предлагают разрешить использование восстановленных б/у запчастей. Ход нестандартный, необходимо помнить, что в приоритете безопасность водителей и пассажиров», – отметила Наталья Свечникова.

Как заявил «Профилю» руководитель департамента по правовой работе компании «Ресурс Лекс» Андрей Моисеев, в ближайшие годы КАСКО вместе с авторынком поменяет «национальную составляющую». Освободившиеся после ухода из России западных брендов – европейских, американских, японских – ниши постепенно занимают отечественные и китайские производители.

Их автомобили интересны массовому покупателю и по цене, и в плане защиты от ущерба, ведь сложностей с запчастями и ремонтом не предвидится. Следовательно, страховые компании смогут в установленные сроки выполнять обязательства перед клиентами.