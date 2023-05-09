Почему из выхлопной трубы автомобиля идет черный дым и насколько это опасно

Двигатель автомобиля - сложный механизм, требующий регулярного технического обслуживания. Однако, даже при своевременном уходе, могут возникать проблемы. Одним из наиболее распространенных симптомов проблем с двигателем и навесным оборудованием, является черный дым из выхлопной трубы, который сигнализирует владельцу о попадании масла в бензин или неправильном сгорании топливной смеси. В данной статье мы расскажем об основных причинах явления и посоветуем, как от него избавиться.

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Износ поршневых колец

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Одной из самых распространенных причин попадания масла в бензин и появления черного дыма из трубы является износ поршневых (маслосъемных) колец. В этом случае масло может просачиваться через них в камеру сгорания, после чего смешиваться с топливно-воздушной смесью и сгорать. Именно при сгорании масла и образуется тот самый черно-сизый дым.

Решение:

Можно обойтись малой кровью заменив только изношенные маслосъемные кольца даже без съема двигателя. Хотя верхнюю часть, конечно же, разобрать все равно придется.

Износ цилиндров

При редкой смене масла или перегреве двигателя на стенках цилиндров могут появиться задиры. Несмотря на свое название, это просто царапины, при чем не обязательно глубокие. Но этих царапин достаточно, чтобы в них оставалось немного масла после прохода маслосъемных колец. Эффект такой же, как и в случае разрушения самих колец – масло в камере сгорания и черный дым на выходе.

Решение:

Здесь без снятия двигателя и капитального ремонта уже не обойтись. Задир цилиндра устраняется гильзовкой, а это процедура сложная даже для опытного мастера. Иногда дешевле купить новый контрактный двигатель, чем разбирать старый, ремонтировать его, а потом собирать обратно в надежде, что все будет работать как должно.

Загрязненный воздушный фильтр

Забитый или загрязненный воздушный фильтр может привести к недостаточной подаче воздуха в камеру сгорания, что вызывает неполное сгорание топлива. В результате, углеводороды и другие вредные вещества выходят из двигателя в виде черного дыма.

Решение:

Воздушный фильтр нужно менять не реже раза в год, как и моторное масло. Экономить на этом нельзя, потому что в какой-то момент вся грязь, которую задерживал фильтр, начнет просачиваться в цилиндр, и вот тут копеечная экономия на смене фильтра обернётся капиталкой.

Проблемы с топливной системой

Неправильная работа топливной системы, такая как неисправность топливного насоса или форсунок (инжекторов), может привести к неверному соотношению топлива и воздуха в камере сгорания. Если бензина больше, чем кислорода, то происходит неполное воспламенение и часть топлива догорает в выхлопной трубе. И темный дым здесь не самая большая проблема, куда опасней перегретый из-за этого катализатор, который впоследствии начнет разрушаться раньше срока и может повредить двигатель.

Решение:

Если диагностика покажет неисправность форсунок, то для начала их можно попробовать почистить ультразвуком, очень часто это помогает после плохой заправки. Но если это не поможет, то только замена, при чем одну менять не рекомендуется, как минимум меняются все форсунки одного ряда, а лучше все сразу. Причина в том, что форсунки разных ревизий могут работать чуток по-разному, а это вызовет рассинхронизацию работы цилиндров и новые проблемы. Если же проблема в топливном насосе, то его чистить бесполезно, здесь сразу замена.

Изношенные прокладки

Поврежденные или изношенные прокладки также могут быть причиной попадания масла в бензин. Если прокладка головки блока цилиндров протекает, масло может попадать в камеру сгорания и смешиваться с топливом.

Решение:

Замена прокладки блока цилиндров и прокладки клапанной крышки. Это процедура несложная и выполняется без съема двигателя.

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Выход из строя турбины

Через турбину проходит масло как для смазывания, так и охлаждения. И если турбина потеряли герметичность и от прокладок осталось лишь название, масло начинает попадать во впускной коллектор. Соответственно масло начинает просачиваться в двигатель и сгорать.

Решение:

Здесь необходим съем и полный ребилд турбины. Такие операции лучше выполнять в специализированных центрах, потому что работа очень кропотливая и сложная. А если позволяют средства, то лучше вообще купить новую турбину, а старую сдать на запчасти в такие же сервисы по восстановлению.

Высокий уровень масла

Если в двигателе слишком много масла, а такое бывает при простом переливании выше уровня, оно может попадать в камеру сгорания через систему вентиляции картера (PCV) или другие отверстия из-за повышенного давления. Это приводит к смешиванию масла с топливом и образованию черного дыма.

Решение:

Всегда строго следуйте указаниям производителя и не наливайте больше масла, чем требует двигатель. Даже если масло постоянно угарает из-за износа шатунно-поршневой группы, все-равно нужно останавливаться на отметке «MAX», а не продолжать лить с мыслями «все-равно сгорит».

Неправильная регулировка дроссельной заслонки

При сбое калибровки дроссельной заслонки начинает менять состав топливной смеси в цилиндрах. Это может произойти как по естественным причинам, так и из-за нагара на самой заслонке.

Решение:

Необходимо разобрать дроссельную заслонку, почистить ее от нагара и окаменелых отложений, после чего откалибровать и проверить, чтобы заслонка открывалась полностью. Процедура простая и недорогая.

Заключение