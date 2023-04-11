Как существенно сэкономить на «переобувке»

За год шины подорожали на 10-15 процентов. Но пока еще существуют уловки, помогающие существенно снизить стоимость обязательной весенней процедуры.

Фото: За рулем За рулем

1. Следите за акциями онлайн-магазинов

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Переобуваемся на лето: ситуация на шинном рынке (весна 2023)

Этой весной продажи летних шин упали на 16%. Поэтому многие магазины завлекают покупателей различными акциями – например, за покупку комплекта резины дарят внушительную скидку на шиномонтаж в определенном СТО.

Размер скидки может доходить до 50%. Особенно часто подобные акции проводят недавно открывшиеся магазины.

В чем может быть подвох. Какая-то часть стоимости работы мастеров уже «вшита» в стоимость покрышек. На всякий случай стоит посчитать и убедиться, что отдельно покупка шин и монтаж обойдется дороже. Кроме того, скидка, наверняка, будет действовать в определенном техцентре – удобно ли вам там «переобуваться».

2. Ищите купоны на купонаторах

Купонаторами называют сайты, где за небольшую сумму (в среднем 350-600 рублей) продают скидочные купоны-сертификаты. Так, сейчас один из купонаторов предлагает шиномонтаж и балансировку четырех колес R15–R17 со скидкой 52%.

Покупатель должен приобрести на сайте и оплатить онлайн купон за 350 рублей и доплатить на шиномонтаже 800 рублей вместо 2400 рублей. Шиномонтаж и балансировку колес R20–R24 предлагают и вовсе со скидкой 60% (купон стоит 600 рублей, доплата в шиномонтаже составит 1300 рублей вместо 4750 рублей).

В чем может быть подвох. Сроки действия купона, как правило, короткие (внимательно читайте текст предложения полностью, особенно то, что написано мелким шрифтом). Подумайте, готовы ли вы «переобуваться» в том шиномонтаже, где проходит акция.

И заранее предупредите мастеров, что оплатите лишь ту сумму, что указана в предложении. Чтобы у них не было соблазна вписать в прайс дополнительные услуги, вроде смазки болтов или упаковки сменных покрышек в полиэтилен.

3. Подпишитесь на соцсети СТО

Шиномонтажи нередко дарят скидку 10-15% за участие в какой-либо активности (например, в конкурсе).

В чем может быть подвох. Внимательно читайте условия. Не участвуйте в конкурсах, где за пустяковое действие (например, репост) объявляют неправдоподобно щедрое вознаграждение. Скорее всего, это мошенничество. Подписывайтесь только на странички проверенных СТО.

4. Переобувайтесь ночью

Некоторые (особенно недавно открывшиеся) шиномонтажи предлагают скидку 15-30% (а иногда и больше) за работы, проведенные в «мертвые» часы.

В чем может быть подвох. Усталость из-за «сломанного» режима может стать причиной как испорченного рабочего дня, так и сонливости за рулем. Оценивайте свои силы.

5. Переобувайтесь в шиномонтажах, где цену называют перед началом работы

И готовы объяснить, как она сформировалась.

В чем может быть подвох. Стоит насторожиться, если мастера планируют назвать окончательную сумму только после того, как увидят, в каком состоянии автомобиль.

Скорей всего, вас попробуют «развести» на дополнительные услуги.

Такие, например, как накачка шин азотом — толку от этой услуги немного, а стоимость кусается.

6. Сделайте работу (или ее часть) самостоятельно

Купите колеса в сборе и меняйте их своими силами (из инструментов достаточно домкрата и баллонного ключа). За несколько сезонов вложенные средства окупятся.

В чем может быть подвох. Провести балансировку колес самостоятельно не получится. А эту операцию нужно выполнять после 10-15 тысяч км. Впрочем, это в теории. Если на скорости 80 км/ч не появляется характерных вибраций, то визит на шиномонтаж можно и отсрочить.

Как сэкономить в перспективе

– Покупайте покрышки в «мертвый» сезон.

Например, сейчас можно найти максимальные скидки на не проданную за сезон зимнюю резину. Не успеете оглянуться, как вновь наступят холода, а у вас уже будет выгодно приобретенные покрышки. Вряд ли к осени цены пойдут вниз.

– Ищите шины с расширенной гарантией.

В такую гарантию входит замена покрышки или бесплатный ремонт, если вы ее случайно повредите.

– Изучайте результаты тестов.

Это поможет выбрать оптимальные шины: качественные и износостойкие, которые прослужат долго.

Если решили купить б/у:

– внимательно осмотрите покрышки, убедитесь, что нет грыж, боковых порезов и разрывов;