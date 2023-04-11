Как существенно сэкономить на «переобувке»

За год шины подорожали на 10-15 процентов. Но пока еще существуют уловки, помогающие существенно снизить стоимость обязательной весенней процедуры.
Переобуваемся на лето: ситуация на шинном рынке (весна 2023)
Этой весной продажи летних шин упали на 16%. Поэтому многие магазины завлекают покупателей различными акциями – например, за покупку комплекта резины дарят внушительную скидку на шиномонтаж в определенном СТО.
Размер скидки может доходить до 50%. Особенно часто подобные акции проводят недавно открывшиеся магазины.
В чем может быть подвох. Какая-то часть стоимости работы мастеров уже «вшита» в стоимость покрышек. На всякий случай стоит посчитать и убедиться, что отдельно покупка шин и монтаж обойдется дороже. Кроме того, скидка, наверняка, будет действовать в определенном техцентре – удобно ли вам там «переобуваться».
Купонаторами называют сайты, где за небольшую сумму (в среднем 350-600 рублей) продают скидочные купоны-сертификаты. Так, сейчас один из купонаторов предлагает шиномонтаж и балансировку четырех колес R15–R17 со скидкой 52%.
Покупатель должен приобрести на сайте и оплатить онлайн купон за 350 рублей и доплатить на шиномонтаже 800 рублей вместо 2400 рублей. Шиномонтаж и балансировку колес R20–R24 предлагают и вовсе со скидкой 60% (купон стоит 600 рублей, доплата в шиномонтаже составит 1300 рублей вместо 4750 рублей).
В чем может быть подвох. Сроки действия купона, как правило, короткие (внимательно читайте текст предложения полностью, особенно то, что написано мелким шрифтом). Подумайте, готовы ли вы «переобуваться» в том шиномонтаже, где проходит акция.
И заранее предупредите мастеров, что оплатите лишь ту сумму, что указана в предложении. Чтобы у них не было соблазна вписать в прайс дополнительные услуги, вроде смазки болтов или упаковки сменных покрышек в полиэтилен.
Шиномонтажи нередко дарят скидку 10-15% за участие в какой-либо активности (например, в конкурсе).
В чем может быть подвох. Внимательно читайте условия. Не участвуйте в конкурсах, где за пустяковое действие (например, репост) объявляют неправдоподобно щедрое вознаграждение. Скорее всего, это мошенничество. Подписывайтесь только на странички проверенных СТО.
Некоторые (особенно недавно открывшиеся) шиномонтажи предлагают скидку 15-30% (а иногда и больше) за работы, проведенные в «мертвые» часы.
В чем может быть подвох. Усталость из-за «сломанного» режима может стать причиной как испорченного рабочего дня, так и сонливости за рулем. Оценивайте свои силы.
И готовы объяснить, как она сформировалась.
В чем может быть подвох. Стоит насторожиться, если мастера планируют назвать окончательную сумму только после того, как увидят, в каком состоянии автомобиль.
Скорей всего, вас попробуют «развести» на дополнительные услуги.
Такие, например, как накачка шин азотом — толку от этой услуги немного, а стоимость кусается.
Купите колеса в сборе и меняйте их своими силами (из инструментов достаточно домкрата и баллонного ключа). За несколько сезонов вложенные средства окупятся.
В чем может быть подвох. Провести балансировку колес самостоятельно не получится. А эту операцию нужно выполнять после 10-15 тысяч км. Впрочем, это в теории. Если на скорости 80 км/ч не появляется характерных вибраций, то визит на шиномонтаж можно и отсрочить.
– Покупайте покрышки в «мертвый» сезон.
Например, сейчас можно найти максимальные скидки на не проданную за сезон зимнюю резину. Не успеете оглянуться, как вновь наступят холода, а у вас уже будет выгодно приобретенные покрышки. Вряд ли к осени цены пойдут вниз.
– Ищите шины с расширенной гарантией.
В такую гарантию входит замена покрышки или бесплатный ремонт, если вы ее случайно повредите.
– Изучайте результаты тестов.
Это поможет выбрать оптимальные шины: качественные и износостойкие, которые прослужат долго.
Если решили купить б/у:
– внимательно осмотрите покрышки, убедитесь, что нет грыж, боковых порезов и разрывов;
– не покупайте шины старше 5 лет. На боковине обычно указан номер из 4 цифр: первые две – номер партии, вторые – год выпуска покрышек.