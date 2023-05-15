Как изменились автомобили за 20 лет: главные тренды с 2000 года

За предыдущие двадцать лет автомобильная индустрия претерпела значительные изменения, и технологии, которые мы видим в современных автомобилях, отличаются от тех, которые были доступны в начале 2000-х годов. В этой статье мы рассмотрим наиболее значимые тренды в автомобилестроении и попробуем порассуждать, куда идет индустрия.

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Электрические и гибридные автомобили

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Один из наиболее заметных трендов — это развитие электрических и гибридных автомобилей. В начале 2000-х электрокары просто не существовали как класс. Были редкие экспериментальные модели, но никто не говорил, что скоро ДВС отправится на свалку истории, а сегодня такое слышно от каждого второго концерна. Весь движ в этой теме начался с американской Tesla, которую в самом начале воспринимали исключительно как гаджет, которым просто интересно владеть. Но другие бренды очень быстро подхватили эту историю, и сегодня уже почти каждый строит электрокар. Самое удивительное, что в этой сфере больше всего отстают японские производители, вроде Toyota, которая первая представила миру Prius.

РИА Новости

По данным МЭА Tracking Clean Energy Progress, мировые продажи электромобилей увеличились вдвое в 2021 году, составив около 9% автомобильного рынка в целом. По прогнозам этой же компании, к 2030 году электромобили будут составлять от 50% до 60% всех автомобилей мира. Здесь хочется отметить, что новые электрокары появляются исправно, а вот сеть электрозарядок такими темпами не растет даже в США, где жалуются на нехватку станций даже в больших городах. Плюс совершенно непонятно, как будут утилизироваться современные электрокары уже в ближайшее время. Ничто не вечно, и если авто с ДВС просто ставят под большой пресс, то с машиной на аккумуляторах такое не прокатит. Поэтому такие прогнозы необходимо рассматривать через призму скептицизма.

Автопилот и дополнительные функции безопасности

Еще один крутой тренд – это автопилот. Современные автомобили оснащаются все более и более продвинутыми системами безопасности, и функциями, которые помогают водителю контролировать автомобиль. Например, многие машины сегодня оснащены системами полноценного автопилота, которые позволяют автомобилю двигаться по дороге самостоятельно, выдерживая дистанцию, ориентируясь в потоке других машин и реагируя на светофоры. Такие авто всегда напичканы кучей датчиков и камер, которые следят за всем происходящим вокруг. Та же Tesla продолжает вести запись окружающего пространства даже когда выключена, что помогает искать нехороших людей, царапающих чужие авто. Функция автопилота гарантированно будет улучшаться всеми производителями до максимально идеального состояния, потому что машина, которая умеет ездить самостоятельно, это почти мечта из детства, а значит такое будут покупать. Также некоторые автомобили могут ограниченно управляться со смартфона, чтобы проехать несколько метров вперед-назад в условиях сложной парковки.

NVIDIA

Информационные системы и развлечения

приборная панель,

мультимедиа в центральной консоли,

экран над бардачком для переднего пассажира,

экраны в подголовниках передних кресел для задних пассажиров,

большой центральный экран для задних пассажиров. Около двадцати лет назад наличие хорошей музыки уже было большим плюсом, но сегодня таким никого не удивишь. Сначала в салонах автомобилей стали появляться большие дисплеи в центральной консоли, которые научились показывать фильмы, запускать браузер, выводить картинку с наружных камер и показывать данные о состоянии автомобиля. Но примерно раз в 5–7 лет увеличивалась и диагональ дисплея, и количество поддерживаемых функций. Сегодня в некоторых машинах можно запускать игры на встроенных экранах, и никто особо не удивляется. Да и экран уже далеко не один:

BMW

Такая повальная экранизация салонов привела к полному отказу от физических кнопок в пользу сенсорных. Есть автомобили, в которых физических кнопок по пальцам одной руки пересчитать, и не из-за бедной комплектации, а как раз наоборот – очень богатой. В новых BMW на сенсорные экраны заменили даже привычные блоки управления стеклами в дверных картах.

Mercedes-Benz

Само собой все это потянуло появление беспроводных соединений для просмотра контента и прослушивания музыки, а также громкой связи для безопасных телефонных разговоров во время движения. Многие автомобили оснащены системами Apple и Android Car Play для максимальной синхронизации всех данных и вывода данных со смартфона на дисплей мультимедиа. Беспроводные зарядки тоже стали появляться, но это сложная задача, так как телефон, подключенный к зарядке проводом, вы можете положить куда угодно, а для беспроводной требуется выделить специальную нишу, в которой телефон не будет «уезжать» от точки зарядки, автомобиль-то двигается и поворачивает. Поэтому такие решения не очень популярны, так как обычно в зоне между водителем и пассажиром не так уж много свободного и тем более ненужного пространства. Управление голосом, кстати, тоже не особо прижилось. Обычно оно воспринимается как игрушка, потому что в процессе движения проще нажать нужную кнопку самостоятельно, чем разговаривать с компьютером в машине.

Интерьер и экстерьер

Каждое следующее поколение автомобилей всегда больше предыдущего. Это привело к тому, что актуальный кузов той же BMW 3er может поспорить по габаритам с двадцатилетней пятеркой. Соответственно топовые линейки стали похожи на огромные лайнеры, внутри которых можно жить. Угловатые формы также остались в прошлом, большинство автомобилей напоминают мыльницы разных размеров. Ксенон успешно заменили светодиодами, которые теперь живут не только в фарах, но и в салонах для мягкой подсветки. Кстати, это еще один тренд – некоторые производители как будто соревнуются, кто запихает больше подсветки в салон.

Салоны в топовых автомобилях, это почти произведение искусства – везде дорогие материалы, кожа с контрастной строчкой и никаких больше диванов, сзади модно ставить раздельные кресла для двух пассажиров с обдувом, подогревом и массажем, чтобы всем было комфортно. Все материалы сегодня проходят проверку на огнестойкость, чтобы в случае пожара огонь не распространялся на салон слишком активно, чего не было еще несколько десятилетий назад, когда об этом просто не задумывались.

Mercedes-Benz

В какой-то момент заговорили о создании деталей для автомобилей из вторсырья, а некоторые компании даже представили концепты созданные полностью из материалов вторичной переработки. Но эта тема в массы не пошла из-за высокой стоимости и сложности, что очень хорошо: хватит с нас добровольно-принудительного пересаживания на электрокары под благовидным предлогом спасения природы.

Снижение объема двигателей

Даже если забыть о наступающих на пятки электрокары, все предыдущие 20 лет автопроизводители снижали средний объем двигателей. Если в начале 2000-х купить автомобиль с двс объемом 4–5 литров было совершенно нормальным, то сегодня эта опция доступная единичным экземплярам. Было время, когда «BMW начиналась с трех литров», а сегодня она ими практически заканчивается. Даже такие модели как М3 и М4 довольствуются рядными трёхлитровыми шестеркам, и лишь несколько самых дорогих моделей еще оснащаются двигателями V8 4,4. То же самое происходит и у других компаний: AUDI, Mercedes-Benz, Chevrolet, Dodge и так далее по списку. Средний объем сегодня составляет от полутора до двух литров. Если говорить о более быстрых авто, то эти же два литра могут быть приправлены парой турбин, чтобы выдавать около 250 л.с. А трехлитровые бензиновые и дизельные двигатели - уже прерогатива дорогих авто, в которые «полторашку» ставить пока еще стесняются, так как «клиенты не поймут».

BMW

Как автомобильная индустрия будет развиваться дальше?

В автомобилях все идет к тотальной цифровизации и отказа от всего аналогового. По ощущениям, на сегодняшний день в машины уже встроено все, что только можно. Скорее всего в ближайшие годы будет происходить отладка уже работающих технологий и допиливание их до идеального уровня интеграции. Тот же автопилот даже у топовых компаний далеко не идеален и хорошо работает только в стерильных условиях.

Говорить про полный отказ от ДВС очевидно рано, потому что это удел состоятельных граждан со своим частным домом или подземной парковкой оснащенной станцией зарядки. Во всех остальных случаях переход на электрокар принесет больше повседневных сложностей, чем плюсов. Также это вызывает сильное сомнение в разрезе больших городов с высотками, в которых живет несколько тысяч человек на сравнительно небольшой площади. Зарядить автомобиль намного дольше, чем заправить его, поэтому даже если каждый пятый житель мегаполиса купит себе электричку, могут создаться огромные пробки на станции подзаряда. Есть предположение, что мир придет к гибридам с отключаемым ДВС для проезда по тихим улочкам.

BMW

Заключение