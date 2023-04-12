Автоэксперты рассказали, какие китайские шины стоит покупать

Перед покупкой конкретной модели шин стоит поинтересоваться ее оценками в китайских, немецких и российских тестах, а также отзывами других покупателей. Эта информация доступна в интернете. Также, выбирая любые новые шины, не только китайские, следует помнить об их сроке годности и не брать резину, пролежавшую на складе 5 лет и более. Помимо даты на боковине шины, стоит обратить внимание на индексы скорости и нагрузки - "быстрые" покрышки стоят дороже, и не для всех эта переплата оправдана.