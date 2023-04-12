Автоэксперты рассказали, какие китайские шины стоит покупать
Шины корейских, японских, американских и европейских брендов, заканчивающиеся в российских магазинах и на складах, активно замещаются малоизвестными китайскими покрышками. Они не только дешевле продукции именитых брендов, но и зачастую не уступают им по потребительским качествам, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"Как и автопроизводители из Поднебесной, многие китайские шинники достигли успехов в своей области и вышли на мировые рынки. Их продукция также участвует в шинных тестах и продается в разных странах, демонстрируя конкурентные характеристики. Помимо резины от Sailun и Maxxis, которая уже знакома нашим автомобилистам, неплохо показывают себя покрышки Triangle, Linglong, Jiangsu, Wanli и Sentury. При эксплуатации в "тепличных" городских условиях, без скоростных магистралей и оффроуда они не уступают по ходимости шинам именитых марок.
Перед покупкой конкретной модели шин стоит поинтересоваться ее оценками в китайских, немецких и российских тестах, а также отзывами других покупателей. Эта информация доступна в интернете. Также, выбирая любые новые шины, не только китайские, следует помнить об их сроке годности и не брать резину, пролежавшую на складе 5 лет и более. Помимо даты на боковине шины, стоит обратить внимание на индексы скорости и нагрузки - "быстрые" покрышки стоят дороже, и не для всех эта переплата оправдана.
Хороший вариант для плохих дорог - покрышка с усиленной боковиной. Такие могут быть обозначены литерами XL (Extra Load). А для кроссоверов и внедорожников важно выбирать резину с соответствующей маркировкой: универсальные H/T (Half-Terrain), внедорожные A/T (All-Terrain) и M/T (Mud-Terrain) для серьезного оффроуда", - рассказали эксперты.