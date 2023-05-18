Как понять, что подвеска пришла в негодность и ее пора чинить

Подвеска автомобиля является одной из самых важных систем, которая отвечает за стабильность, управляемость и комфорт при движении. Время от времени детали изнашиваются, и их необходимо заменить или отремонтировать. Часто автовладельцы не замечают признаков износа, а соответствующих датчиков в подвеске нет. Это чревато потерей управления и попаданием в ДТП. В этой статье мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить, что ходовая часть автомобиля требует ремонта.

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Посторонние стуки

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В идеале подвеска не должна издавать никаких звуков, вне зависимости от того, по какому покрытию вы передвигаетесь. Но бывает так, что при съезде на обочину или при переезде небольших ям на дороге, вы слышите постукивания в районе колес. Так обычно проявляется разбитый стабилизатор поперечной устойчивости. Обычно в этом случае требуется лишь заменить сайлентблоки с центральными крепежами, если сам стаб не проржавел и не погнулся. Если же есть физические повреждения самого узла, то в этом случае поможет лишь его замена.

Скрипы

Скрипящая подвеска не редкость на автомобилях возрастом свыше десяти лет. Но в скрипах нет ничего страшного, в большинстве случаев так проявляют себя высохших плавающие сайлентблоки. Решения у проблемы два: замена или шприцевание. С заменой вопросов нет, а вот шприцевание решение не такое популярное и сервисы редко его предлагают ввиду низкой прибыльности процедуры. Менять сайленты нужно далеко не всегда, иногда достаточно смазать их, вооружившись обычным шприцом и машинным маслом. Если вы не боитесь таких процедур, можете сделать все самостоятельно, нужно будет лишь снять колесо.

Пробои подвески

Когда амортизаторы устают, они перестают держать давление и при наезде на кочку можно услышать удар по подвеске. Это означает, что амортизатор сжался полностью и металлическая часть ударила по корпусу. При корректно работающем узле, такое может происходить только в исключительных случаях, например при переезде чего-то резко выпирающего и на большой скорости. Если же вы начинаете замечать частые удары при наезде даже на небольшие ямки – пора в автосервис на замену. Для диагностики таких повреждений обычно поднимают машину на подъемнике, но если все плохо, то можно просто заглянуть в арку колеса. Если видите порванный пыльник и масляные потеки, то можете даже не ехать на диагностику, а сразу покупать новые амортизаторы – сэкономите деньги.

Вертикальная раскачка

В норме автомобиль должен делать одно-два качения после переезда препятствия, не больше. Если же он продолжает «плавать» вверх-вниз продолжительное время, или сам начинает вертикально раскачиваться на скорости – пора проверять подвеску. Многие водители ошибочно полагают, что амортизатор нужен для смягчения ударов, но это лишь часть его функций. Основной задачей является стабилизация машины на скорости и неровностях, чтобы она не превращалась в корабль на волнах. Если аморт в следствии износа или потери масла теряет свойства, автомобиль становится нестабильным. Это опасно потерей управления из-за отсутствия прижимной силы, которая постоянно меняется в следствии вертикальной раскачки. С такой проблемой тянуть нельзя, сразу меняйте маршрут на автосервис и сбавьте скорость до 40–50 км/ч.

Просевший автомобиль

Стоящий на ровной поверхности автомобиль не должен крениться. Если вы заметили, что с какой-то стороны расстояние между колесом и аркой меньше, чем с других, значит подвеска начала уставать и первым делом нужно проверить пружины. Если это единственный симптом, то это не критично, но на него стоит обратить внимание, так как процесс будет развиваться и достаточно оперативно.

BMW

Неравномерный расход резины

Если вы заметили, что покрышки заканчиваются неравномерно, или резко подъедаются с какой-то стороны, значит пора на сход-развал. Но тут дело в том, что сам по себе сход-развал уходит редко, обычно это происходит из-за разбитых сайлентблоков, которые пора заменить, и только потом уже получится выставить схождение и развал.

Металлический звон

Если вы слышите металлический звон при езде с задней части автомобиля, значит многорычажная подвеска постучалась в гости. Обычно это происходит из-за полного уничтожения сайленблоков и последующего игнорирования первых стуков. Сайленблоки в рычагах гасят не только звуки, но и удары. Соответственно если они перестают выполнять свои функции, появляется излишняя подвижность и удары проходят дальше по подвеске в соседние детали, и так по цепной реакции очень быстро разбиваются все соседствующие элементы, что приводит к ощущению звенящей подвески. Здесь малой кровью уже не отделаться, придется перебирать всю ходовую и менять каждую подбитую запчасть.

Нет четкости рулевого управления на скоростях

Этот симптом характерен для разболтавшихся рулевых тяг и рулевых наконечников. По своей сути, это такие же рычаги, только отвечают за передачу усилия от рулевой рейки на поворотный кулак. При выходе из строя этого узла вы можете чувствовать снижение остроты управления и даже некоего «виляния» автомобиля. Также могут быть стуки при резких поворотах рулевого колеса. Это опасная проблема, которую нужно решать оперативно, потому что она напрямую влияет на управление транспортным средством.

Заключение