Как правильно перевозить велосипед в автомобиле

Велосипеды - отличный способ заняться физической активностью и насладиться свежим воздухом летним днём. Однако, иногда возникает необходимость перевезти велосипед на автомобиле, например на дачу. Мы расскажем вам три основных способа транспортировки велосипедов - на крыше автомобиля, в багажнике и в прицепе.

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Перевозка велосипеда на крыше автомобиля

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Первый и наиболее распространенный способ перевозки велосипеда - на крыше автомобиля. Для этого необходимы специальные держатели, которые крепятся на крыше машины в отверстия для багажника. Они бывают разных типов: вертикальные и горизонтальные, но в основном используются вертикальные варианты. Несмотря на то, что со стороны такая перевозка выглядит опасной, велосипеды надежно крепятся за раму и оба колеса, и просто так открепиться не могут. Такой вариант не уменьшает обзор и освобождает место в салоне. Однако ездить с велосипедами на крыше нужно осторожно и на невысокой скорости, иначе после поездки вы обнаружите на них очень много убитых насекомых.

Перевозка велосипеда на задней двери или фаркопе

Еще один популярный вариант, это велобагажник на заднюю дверь или фаркоп. Обычно эти варианты используют специальную распорку для фиксации положения и ремни. Крепеж на фаркопе более надежный, там встречаются варианты с дополнительной платформой. А раз фаркоп может выдержать прицеп, то пару велосипедов потянет без проблем.

Большинство компаний выпускают фирменные крепежи велосипедов на багажник, и мы рекомендуем пользоваться ими, так как они спроектированы под конкретный автомобиль, а значит являются надежным выбором. Но здесь стоит помнить, что в таком варианте вы не сможете воспользоваться багажником – это запрещено из-за потенциального повреждения петель и других деталей автомобиля. Также велосипеды закроют обзор в зеркало заднего вида.

Перевозка велосипеда в багажнике автомобиля

Если вы не хотите крепить велосипед на кузов автомобиля, то можно перевезти его в багажнике. Для этого потребуется снять переднее колесо, иначе он скорее всего не поместится. Велосипед необходимо зафиксировать с помощью специальных крепежей и лент, чтобы он не двигался во время перевозки. Также не забудьте подложить что-нибудь под него. В противном случае он повредит обивку багажника как нижнюю, так и боковую, а это неприятно и дорого.

Перевозка велосипеда на прицепе автомобиля

Если вы собираетесь перевозить несколько велосипедов или же вам нужно освободить место в машине, то можно воспользоваться прицепом. Существуют специальные прицепы для перевозки велосипедов, которые крепятся к задней части автомобиля за фаркоп. Обычно на них можно закрепить от трех до пяти велосипедов одновременно, что очень удобно, если у вас большая семья. Опять же, такой вариант может перекрыть вид в зеркало заднего вида в зависимости от высоты вашего авто.

Заключение