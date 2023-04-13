Рынок грузовых машин с пробегом в первом квартале вырос на 11% По данным «Автостат Инфо», рынок грузовых машин с пробегом по итогам первого квартала 2023 года вырос на 11% в годовом сравнении, то есть с 65 135 до 72 293 ед. В марте было продано 30 162 подержанных грузовика, что на 20% превысило перерегистрации за март 2022 года — 25 079 ед. Перерегистрации грузовых машин, как отмечают аналитики, показывали рост в течение всего первого квартала. Так, с января по февраль показатели реализации увеличились с 18 976 до 23 155 ед., а в марте достигли отметки в 30 162 ед. Как показывают данные статистики, в структуре продаж грузовиков с пробегом в марте этого года на иномарки пришлась доля в 53% (годом ранее — 49%), при этом перерегистрации увеличились на 29% с 12 370 до 16 008 ед. Доля российской техники сократилась с 51% до 47%, а продажи выросли на 11% с 12 709 до 14 154 ед. «КАМАЗ» сохраняет лидерские позиции на рынке грузовых машин с пробегом. В марте 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года перерегистрации грузовых «КАМАЗов» выросли на 9,7% с 6986 до 7664 ед. Перерегистрации грузовых машин марки «ГАЗ» за тот же период выросли на 7% с 2573 до 2757 ед. техники. В топ-3 брендов рынка подержанных грузовых машин входит также и Volvo, которая соответственно занимает и первое место среди иномарок. Перерегистрации грузовиков Volvo с пробегом в отчетный период увеличились на 14,5% с 1755 до 2010 ед. Лидер среди моделей в рейтинге вторичного рынка грузовиков в марте — «КАМАЗ-65115». Прирост перерегистраций этой модели в отчетный период составил +6% с 1160 до 1233 ед. Вторым стал Mercedes Actros, показавший рост продаж на 66,5% с 701 до 1167 ед., а на третье место вышел Volvo FH, перерегистрации которого увеличились на 33% в марте этого относительно прошлогоднего результата (с 840 до 1115 ед.).