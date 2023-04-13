Эксперт оценил новый список авто для обложения «налогом на роскошь»

"Поскольку машины подорожали от полутора до трех раз, то самая дешевая машина, которая раньше была в эконом сегменте, уже стоит от трех миллионов. Следовательно, дабы все машины не попали под этот налог, была произведена переоценка. Фактически, чтобы узнать, платите вы повышенный налог или нет, необходимо зайти на сайт налог.ру, выбрать раздел по классификации налога на автомобиль, забить данные вашего автомобиля, а именно марка, год выпуска, и будет понятно, сколько оценивает его налоговая. У них коэффициент будет разнится от двух до трех раз. И стоимость, естественно, будет отталкиваться от объема двигателя и стоимости автомобиля".