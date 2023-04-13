Эксперт оценил новый список авто для обложения «налогом на роскошь»

Эксперт прокомментировал новый список авто для обложения «налогом на роскошь»
Федеральная налоговая служба опубликовала список машин, облагаемых налогом «на роскошь». Относительно прошлого года «роскошных» автомобилей стало больше: 449 против трехсот сорока пяти в 2022-ом. Нынешний перечень формируется из авто дороже 10 миллионов рублей, прошлогодний — дороже 3 миллионов. Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре. О том, почему увеличился денежный порог и как рассчитать налог на «роскошь» Авторадио рассказал руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский:
"Поскольку машины подорожали от полутора до трех раз, то самая дешевая машина, которая раньше была в эконом сегменте, уже стоит от трех миллионов. Следовательно, дабы все машины не попали под этот налог, была произведена переоценка. Фактически, чтобы узнать, платите вы повышенный налог или нет, необходимо зайти на сайт налог.ру, выбрать раздел по классификации налога на автомобиль, забить данные вашего автомобиля, а именно марка, год выпуска, и будет понятно, сколько оценивает его налоговая. У них коэффициент будет разнится от двух до трех раз. И стоимость, естественно, будет отталкиваться от объема двигателя и стоимости автомобиля".
Транспортный налог для таких машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год. В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й.