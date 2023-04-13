$81.68-0.4290.00+0.24

Эксперт прокомментировал новый список авто для обложения «налогом на роскошь»

Федеральная налоговая служба опубликовала список машин, облагаемых налогом «на роскошь». Относительно прошлого года «роскошных» автомобилей стало больше: 449 против трехсот сорока пяти в 2022-ом. Нынешний перечень формируется из авто дороже 10 миллионов рублей, прошлогодний — дороже 3 миллионов. Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре. О том, почему увеличился денежный порог и как рассчитать налог на «роскошь» Авторадио рассказал руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский:

Эксперт оценил новый список авто для обложения «налогом на роскошь»
© ТАСС

"Поскольку машины подорожали от полутора до трех раз, то самая дешевая машина, которая раньше была в эконом сегменте, уже стоит от трех миллионов. Следовательно, дабы все машины не попали под этот налог, была произведена переоценка. Фактически, чтобы узнать, платите вы повышенный налог или нет, необходимо зайти на сайт налог.ру, выбрать раздел по классификации налога на автомобиль, забить данные вашего автомобиля, а именно марка, год выпуска, и будет понятно, сколько оценивает его налоговая. У них коэффициент будет разнится от двух до трех раз. И стоимость, естественно, будет отталкиваться от объема двигателя и стоимости автомобиля".

Транспортный налог для таких машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год. В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий