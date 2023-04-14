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43 минуты назад

Россияне могут приобрести минивэны Denza D9

Inc-News

Полноприводный D9 в предельной комплектации автоторговцы реализуют как электрические, так и гибридные, выпущенные в прошлом году и в текущем. Заряда аккумулятора электрокару Denza D9 хватит, чтобы проехать 620 километров. У минивэна-гибрида батарея, полутора литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор, а запас хода почти тысяча километров.

Россияне могут приобрести минивэны Denza D9
Фото: DenzaDenza

Семи местный автомобиль с вместительным багажником снабжен функцией дистанционного открытия задней двери, есть приспособленный круиз-контроль, аудиосистема с четырнадцатью динамиками, имеется холодильник. Кресла в первом и среднем рядах с вентиляцией и массажем, крыша с большим обзором.

Denza

Установлено 7 дисплеев: цифровая приборка, центральный комплекс мультимедиа 15,6 дюйма, проекционный дисплей, 2 экрана интегрированы в спинки передних сидений, в подлокотники вмонтированы сенсорные дисплеи.

Тем временем стало известно, что АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada X-cross 5.

Автоэксперт,Lada,Автоваз,
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