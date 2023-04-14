Россияне могут приобрести минивэны Denza D9

Полноприводный D9 в предельной комплектации автоторговцы реализуют как электрические, так и гибридные, выпущенные в прошлом году и в текущем. Заряда аккумулятора электрокару Denza D9 хватит, чтобы проехать 620 километров. У минивэна-гибрида батарея, полутора литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор, а запас хода почти тысяча километров.