Россияне могут приобрести минивэны Denza D9

Полноприводный D9 в предельной комплектации автоторговцы реализуют как электрические, так и гибридные, выпущенные в прошлом году и в текущем. Заряда аккумулятора электрокару Denza D9 хватит, чтобы проехать 620 километров. У минивэна-гибрида батарея, полутора литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор, а запас хода почти тысяча километров.
Семи местный автомобиль с вместительным багажником снабжен функцией дистанционного открытия задней двери, есть приспособленный круиз-контроль, аудиосистема с четырнадцатью динамиками, имеется холодильник. Кресла в первом и среднем рядах с вентиляцией и массажем, крыша с большим обзором.
Установлено 7 дисплеев: цифровая приборка, центральный комплекс мультимедиа 15,6 дюйма, проекционный дисплей, 2 экрана интегрированы в спинки передних сидений, в подлокотники вмонтированы сенсорные дисплеи.