Самокатчик падает на пешеходном переходе: кого накажут?

С приходом весны активизировались пользователи средств индивидуальной мобильности. Количество ДТП с ними тоже пошло в рост.

Фото: За рулем За рулем

10 апреля в Саратове произошел показательный случай с райдером электрического самоката, упавшим на проезжей части. Более того, падение произошло на пешеходном переходе.

В результате падения 19-летний водитель самоката получил травмы и обратился за медицинской помощью. При падении на нем был шлем.

Само падение, по счастью, снятое регистратором подъезжавшего к зебре автомобиля, выглядит несколько странным. Остается загадкой, хотел ли молодой человек инсценировать ДТП с машиной или же просто проявил неловкость и неосторожность.