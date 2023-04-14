$81.68-0.4290.00+0.24
2 часа назад

Самокатчик падает на пешеходном переходе: кого накажут?

За рулем

С приходом весны активизировались пользователи средств индивидуальной мобильности. Количество ДТП с ними тоже пошло в рост.

Самокатчик падает на пешеходном переходе: кого накажут?
Фото: За рулемЗа рулем

10 апреля в Саратове произошел показательный случай с райдером электрического самоката, упавшим на проезжей части. Более того, падение произошло на пешеходном переходе.

В результате падения 19-летний водитель самоката получил травмы и обратился за медицинской помощью. При падении на нем был шлем.

Само падение, по счастью, снятое регистратором подъезжавшего к зебре автомобиля, выглядит несколько странным. Остается загадкой, хотел ли молодой человек инсценировать ДТП с машиной или же просто проявил неловкость и неосторожность.

Сообщается, что за нарушение правил пользования СИМ и ПДД в отношении пострадавшего возбуждено дело об административном правонарушении. Отметим, что в момент падения райдер именно ехал на самокате по пешеходному переходу, что, конечно же, является нарушением.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий