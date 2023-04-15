Эксперт рассказал о краткосрочных полисах ОСАГО

В России могут появиться полисы ОСАГО с периодом действия в течение одного месяца. Автостраховщики поддержали инициативу депутатов о документах с ограниченным сроком. Любое расширение возможностей заключать договоры ОСАГО - мера положительная. Но с другой стороны, такие полисы, вероятнее всего, не будут востребованы из-за высокой цены. Об этом «Авторадио» рассказал руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь:
«Если еще трехмесячный период страхования можно объяснить, например, дачным сезоном, или мотоциклисты заключают договоры на использование своего транспортного средства в теплое время года. То объяснить разумность одномесячного периода страхования крайне сложно, тем более, учитывая то, что этот полис будет стоить дорого по отношению к годовому полису. Если сейчас, например, у нас стоимость полугодового полиса составляет 70% от годового, а стоимость трехмесячного периода составляет 50%, то я могу предположить, что, например, одномесячный полис будет стоить 40% от годового».
По словам эксперта, повышенные тарифы объясняются тем, что расходы на администрирование по краткосрочным полисам не отличаются от расходов на ведение дела по годовым полисам.