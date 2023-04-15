Эксперт рассказал о краткосрочных полисах ОСАГО

«Если еще трехмесячный период страхования можно объяснить, например, дачным сезоном, или мотоциклисты заключают договоры на использование своего транспортного средства в теплое время года. То объяснить разумность одномесячного периода страхования крайне сложно, тем более, учитывая то, что этот полис будет стоить дорого по отношению к годовому полису. Если сейчас, например, у нас стоимость полугодового полиса составляет 70% от годового, а стоимость трехмесячного периода составляет 50%, то я могу предположить, что, например, одномесячный полис будет стоить 40% от годового».