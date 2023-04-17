Как из гаражного хлама сделать магнитную "удочку"

Магнитная "удочка" почти даром: вам такая тоже нужна!
Сделать магнитную "удочку" можно из гаражного хлама — просто следуйте инструкции, которую прислал читатель «За рулем».
"Впечатлившись ценами на фирменные магнитные держатели, которыми удобно вытаскивать упавший крепеж, сделал буквально за час на коленке из гаражного хлама два устройства.
На гибкую оплетку троса 5 мм с одной стороны навернул гайку М6 и прикрепил к ней цианакрилатным клеем два предварительно склеенных неодимовых магнита 12 мм. На торце сломанной селфи-палки опилил пластмассовую вставку, просверлил отверстие и прикрепил саморезом неодимовый магнит 20 мм. Ручки – по желанию.
Длина каждого держателя около 60 см, удерживаемый вес – до 0,5 кг".
С. Гонин, Кировская область