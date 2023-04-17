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Магнитная "удочка" почти даром: вам такая тоже нужна!

Сделать магнитную "удочку" можно из гаражного хлама — просто следуйте инструкции, которую прислал читатель «За рулем».

Как из гаражного хлама сделать магнитную "удочку"
© За рулем

"Впечатлившись ценами на фирменные магнитные держатели, которыми удобно вытаскивать упавший крепеж, сделал буквально за час на коленке из гаражного хлама два устройства.

На гибкую оплетку троса 5 мм с одной стороны навернул гайку М6 и прикрепил к ней цианакрилатным клеем два предварительно склеенных неодимовых магнита 12 мм. На торце сломанной селфи-палки опилил пластмассовую вставку, просверлил отверстие и прикрепил саморезом неодимовый магнит 20 мм. Ручки – по желанию.

Длина каждого держателя около 60 см, удерживаемый вес – до 0,5 кг".

С. Гонин, Кировская область

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