Как из гаражного хлама сделать магнитную "удочку"

На гибкую оплетку троса 5 мм с одной стороны навернул гайку М6 и прикрепил к ней цианакрилатным клеем два предварительно склеенных неодимовых магнита 12 мм. На торце сломанной селфи-палки опилил пластмассовую вставку, просверлил отверстие и прикрепил саморезом неодимовый магнит 20 мм. Ручки – по желанию.