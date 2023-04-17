В каких случаях нельзя пренебрегать балансировкой колес

Когда необходимо балансировать колеса, зависит от нескольких факторов. Если автолюбители меняют резину и ставят ее на одни и те же диски, то это необходимо делать в обязательном порядке. А вот при наличии двух полных комплектов колес – зимних и летних – не всегда нужно это делать, рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

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Автопроизводители рекомендуют балансировать колеса после пробега в 10-15 тыс. км. Если за сезон проехали меньше, то можно и не делать этого. Ориентироваться нужно на поведение автомобиля во время движения. Если бьет руль или колеса задней оси, то балансировка все-таки необходима.Если колеса менять самостоятельно, а не в автосервисе, два раза в год, то перед балансировкой важно проехать какое-то расстояние, чтобы избавить покрышки от деформаций, которая могла появиться за время хранения. Если после этого никаких вибраций нет, то можно обойтись без балансировки.

Автоэксперт также напомнил, что неравномерный износ шин может повредить другие элементы машины, а это приведет к дополнительным расходам. А еще балансировка колес не только гарантирует комфорт передвижения, но и повышает безопасность на дороге.