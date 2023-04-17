Несколько дней назад концерн «Автоваз» объявил о начале сборки нового автомобиля Lada X-Cross 5. Он будет производиться в Санкт-Петербурге на мощностях бывшего завода Nissan, который недавно перешел в собственность "Автоваз" за 1 евро. Новинка является перелицованным FAW Bestune T77, который уже продается в Москве и присутствует на сайте автодилеров «Авилон» и «Major». Как и с новым «Москвичом», никаких технических изменений не планируется, скорее всего, всё ограничится изменением шильдиков, брендированием салона и русификацией мультимедиа. А значит, нам ничто не мешает изучить FAW Bestune T77, чтобы уже сегодня понять, какой будет Lada X-Cross 5.

Производитель позиционирует Bestune T77 как переднеприводный кроссовер с дорожным просветом по разной информации от 17 до 19 см. В комплектациях предусмотрены колеса разного диаметра, и просвет будет завесить от их размера. К сожалению, отсутствие даже опционального полного привода ставит крест на повышенной проходимости, но для поездок по городу и выездов на природу – вариант идеальный, так как клиренс значительно выше, чем у классических седанов. Внешность очень напоминает нечто европейское, а многие сравнивают дизайн с Lamborghini Urus. Некоторые элементы экстерьера и даже интерьера действительно похожи на такие же у концерна VAG, и это совершенно нормально, китайские автомобили славятся своими закосами под дорогие машины. В этом, кстати, нет ничего плохого; наоборот, тенденция «дешево равно убого» уходит в прошлое. Китайские производители не считают, что нужно постоянно напоминать клиенту о том, что он купил недостаточно дорогой автомобиль, а значит, должен постоянно страдать.

В новом Bestune T77 страдать точно не придется, потому что салон очень просторный, что стало возможным благодаря урезанию багажника, объем которого составляет всего 342 литра. Для понимания, насколько это маленький объем – большинство седанов среднего класса имеют багажники около 500-600 литров, а купе 400-500 литров. Тут стоит отметить, что задний ряд складывается и тогда багажник становится больше, но и семья так не поместится. Сам кроссовер тоже относительно компактный: 452,5 х 184,5 х 161,5 см при колесной базе 270 см. Для сравнения, примерно такие же габариты имеет скромный BMW X1 в актуальном кузове U11, а до BMW X3 или простой «трешки седан» китайцу вообще не дотянуться по размерам. Именно поэтому багажное отделение настолько мало – чтобы обеспечить удобство пассажирам.

FAW

Связка «двигатель + КПП» здесь привычная: это снова полуторалитровый (1,5 л) мотор, который работает или с механикой, или с семиступенчатым «мокрым» роботом. Эта связка устанавливается в такое количество бюджетных китайских автомобилей, что запчасти для нее скоро можно будет купить в ларьке «мороженое». Это хорошо, так как упрощает ремонт и снижает стоимость запчастей. Двигатель форсированный, установлена турбина производства Mitsubishi, благодаря которой мотор раскрутился до 160 л.с. и 258 Нм. Турбина работает в среднем диапазоне от 1500 до 4350 оборотов, что говорит о комфортном перемещении в городском трафике. Разгон до сотни обещают за 10 секунд, а расход в смешанном режиме всего 9 литров на 100 км. Объем топливного бака 45 литров, это значит, что в среднем его будет хватать на 400–500 км пробега, что вполне себе адекватно для бензинки.

Согласно информации с официального сайта, можно заливать самый дешевый 92 бензин, но это спорная рекомендация, так как турбированные моторы обычно не любят низкий октан и гораздо лучше работают на 95-98-100. Возможно, производитель хочет продемонстрировать низкую стоимость владения автомобилем, но лучше так не делать. Даже если инженеры отрегулировали углы опережения зажигания и научили электронику самостоятельно определять тип бензина, детонация и повышенный нагрев остаются проблемами. Лучше использовать 95-98 бензин – мотор будет работать лучше, увеличится мощность и немного снизится расход топлива. Также в интернете имеется информация о том, что именно в этом моторе блок цилиндров выполнен из чугуна, что является преимуществом. Однако, на данный момент эти данные не подтверждены.

FAW

Luxury MT от 2 019 000 рублей,

Luxury DCT от 2 123 000 рублей,

Prestige DCT от 2 252 000 рублей,

Prestige Plus DCT от 2 282 000 рублей. Официальный сайт FAW предлагает покупателям на выбор четыре комплектации:

FAW

Стоит отметить, что указанные цены учитывают скидки за trade-in и кредит. Без них стоимость в среднем на 150 000 рублей выше и достигает 2 432 000 за топовую версию. Самая первая комплектация предлагает вам механическую коробку передач и простое оснащение. Брать ее особо нет смысла, так как разница в цене между самой простой и самой дорогой комплектациями составляет около 270 000 рублей. Однако, переплатив вы получите следующие преимущества:

колесные диски R19 вместо R18,

цифровую приборную панель диагональю 12,3 вместо 8 дюймов,

атмосферную подсветку салона,

боковые подушки безопасности (общее количество увеличивается до 6 штук в салоне),

систему автономного экстренного торможения,

камеры с обзором 360 градусов,

датчики дождя и света,

ассистент управления дальним светом,

интеллектуальный круиз-контроль,

систему предупреждения о выезде с полосы,

систему информирования об усталости водителя,

интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости.

Назвать какой-то пункт списка бесполезным трудно, а потому переплата имеет смысл. Но вообще хочется отметить, что даже в самой дешевой комплектации вы получите всевозможные электронные помощники, панорамную крышу, полностью диодную оптику по кругу, электрорегулировки всего, чего только можно, подогревы и многое другое. Со списком опций можно ознакомиться на официальном, кстати, локализованном сайте FAW. Также хочется отметить приятные цветовые решения как по кузову, так и для салона. Это уже не три цвета на выбор и черный салон. Вы можете выбрать ярко-желтый окрас кузова и бежево-коричневый салон с контрастными вставками в цвет ЛКП.