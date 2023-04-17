Как избежать подвоха при продаже-покупке автомобиля по доверенности

Иногда в объявлениях о продаже машин встречаются фразы вроде «продается по гендоверенности», «только по генералке» или «продажа по доверенности». Стоит ли обращать внимание на такие варианты? Строго говоря, да, но нужно выяснять, о чем речь: за такой фразой могут скрываться два совершенно разных варианта сделки. Давайте в них разберемся.

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ЧТО МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ ПОД ФРАЗОЙ О ПРОДАЖЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ?

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Если в объявлении указана «продажа по доверенности» или «продажа по гендоверенности», это может означать два совершенно разных варианта сделки, так что для начала стоит понять, о чем идет речь.

Первый вариант – это обычная купля-продажа автомобиля с переоформлением в ГИБДД с тем лишь отличием, что вместо собственника машины его интересы будет представлять продавец, имеющий на это доверенность – обычную или генеральную.

Второй вариант – это условная продажа машины без переоформления в ГИБДД, вместо которого будет выступать оформление генеральной доверенности от лица продавца на имя покупателя.

Два этих варианта имеют кардинальные отличия во всех смыслах: по гарантиям безопасности для покупателя, по способу оформления и по стоимости продаваемого автомобиля. Так что если вас заинтересовал продаваемый автомобиль, нужно выяснить, что именно имеет в виду продавец.

КАКИЕ БЫВАЮТ ДОВЕРЕННОСТИ И В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОБЫЧНОЙ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ?

Доверенности могут различаться по способу оформления и объему прав, которые передаются от доверителя доверенному лицу. С точки зрения способа оформления можно отметить простые рукописные и нотариально заверенные доверенности. Ну а варианты передаваемых прав могут быть различными: от передачи права управления (такие доверенности не нужны для управления автомобилем внутри страны, но нужны для выезда за границу) до предоставления интересов собственника в официальных инстанциях, а самый «неограниченный» вариант подразумевает возможность полного распоряжения автомобилем вплоть до его продажи – такую доверенность обычно называют генеральной. С точки зрения оформления для продажи машины достаточно простой рукописной доверенности, выданной собственником доверенному лицу, в которой будет указано такое право. Однако для большего спокойствия будущего покупателя, который будет приобретать машину у доверенного лица, доверенность можно составить и у нотариуса – в таком случае она будет заполнена на официальном бланке и заверена. Ну а составлять «генеральную» доверенность для продажи машины необязательно: главное – четко прописать в ней право доверенного лица на представление интересов для продажи автомобиля.

КАК ПОЛНОЦЕННО ПРОДАТЬ МАШИНУ ПО ДОВЕРЕННОСТИ – ОБЫЧНОЙ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ?

Процедура продажи автомобиля по доверенности практически ничем не отличается от стандартной за исключением того, что от лица собственника выступает доверенное лицо. Представитель собственника и покупатель заключают договор купли-продажи, в котором обязательно должны быть указаны данные и собственника, и его законного представителя, и, разумеется, покупателя. Обратите внимание, что поскольку договор подписывает законный представитель, то и в ПТС в графе «подпись прежнего собственника» расписывается он: эти подписи в ДКП и ПТС должны совпадать. На этом отличия процедуры продажи по доверенности от стандартной продажи владельцев заканчиваются. Дальше следует стандартная процедура передачи денег, ключей и документов, и покупатель отправляется в ГИБДД с документами, ДКП, диагностической картой техосмотра и полисом ОСАГО. Единственная дополнительная предосторожность, которую может предпринять покупатель, – это попросить представителя продавца посетить с ним отделение ГИБДД, чтобы исключить проблемы при отказе в перерегистрации.

КАК КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ МАШИНУ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ БЕЗ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ?

Второй вариант, который могут подразумевать в объявлениях о «продаже по генеральной доверенности» – это продажа автомобиля без переоформления. В этом случае схема действия такова: продавец и покупатель подписывают договор купли-продажи, а продавец выписывает на покупателя генеральную доверенность, после чего происходит передача денег и автомобиля, но не происходит его перерегистрации в ГИБДД. То есть, вместо полноценной продажи происходит оформление гендоверенности на имя покупателя, при этом сам покупатель не становится официальным собственником автомобиля, поскольку он не переоформляет машину на себя в ГИБДД. Тем не менее он получает право полностью распоряжаться автомобилем – в том числе и перепродавать его в дальнейшем. Единственное, чего он не может сделать – это оформить автомобиль на себя, потому что продать его самому себе он не вправе.

СТОИТ ЛИ ПРОДАВАТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ МАШИНУ ПО ДОВЕРЕННОСТИ БЕЗ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ?

Чтобы ответить на вопрос, стоит ли связываться с «куплей-продажей» машины по гендоверенности, стоит понять, зачем и в каких случаях это вообще делается. Прежде всего стоит понимать, что такая купля-продажа машины – это сделка, по сути, целиком построенная на взаимном доверии между продавцом и покупателем. При этом риски такой сделки тоже есть как для продавца, так и для покупателя, причем немалые. Давайте в них разберемся, но для начала обозначим главный тезис: обычно купля-продажа по генеральной доверенности производится тогда, когда автомобиль невозможно официально перерегистрировать в ГИБДД – то есть, он находится на так называемом «вечном учете», который обычно связан с запретом на регистрационные действия.

Риски для продавца в такой схеме довольно существенны – но только в том случае, если он является фактическим собственником автомобиля, указанным в документах и зафиксированным в ГИБДД. Во-первых, поскольку автомобиль остается зарегистрирован на него, то транспортный налог и все штрафы на проданный автомобиль продолжают приходить ему. А во-вторых, если покупатель попадет в аварию с погибшими или пострадавшими, а затем скроется с места ДТП, фактическому владельцу придется доказывать свою непричастность и невиновность. Учитывая, что покупатель по генеральной доверенности может по той же схеме перепродать машину кому угодно, риски для фактического владельца оказываются весьма существенными.

Риски для покупателя, приобретающего машину по гендоверенности без переоформления, еще более многочисленны. Как уже было сказано выше, обычно так продают машины с «вечным учетом», которые просто нельзя переоформить полноценно. А такое может произойти по целому ряду причин. Например, на автомобиле может быть поврежден VIN или номер другого основного компонента (рамы, двигателя) или заменен этот самый основной компонент без внесения соответствующих изменений в документы. При этом инспектор ГИБДД при остановке может проверить номер двигателя или кузова на предмет соответствия тем, что указаны в документах, и если они не совпадут, дальнейшая эксплуатация машины окажется под запретом. Другие возможные причины «вечного учета» – утеря ПТС и/или банальное отсутствие связи с официальным владельцем, внесение изменений в конструкцию, которое нельзя узаконить (например, установка нештатного мотора) или пребывание автомобиля или его номерного агрегата в розыске. А еще автомобиль может оказаться попросту снят с учета или быть двойником. Кроме того, покупателю стоит понимать, что наличие у него на руках генеральной доверенности не делает его единственным и настоящим владельцем машины – даже нотариально заверенная доверенность никак не помешает документальному собственнику снять автомобиль с учета для утилизации, а если собственник скончается (или уже скончался), то регистрация автоматически прекращает действовать, и первый же инспектор, который это выяснит, изымет номера и регистрационные документы на автомобиль. И если автомобиль находится в залоге у банка, то ни договор купли-продажи, ни генеральная доверенность не помогут покупателю доказать свои права на машину – ее изымут в счет задолженности.