"Москвич 3": из чего сделана российская новинка

"Клубный сервис" во главе с ведущим Ильёй Свиридовым показал, что представляет из себя отечественный "Москвич 3" - первая модель возрождённой марки.

Фото: Скриншот с youtube.com Скриншот с youtube.com

Один из главных минусов "Москвича 3" - шумоизоляция, но справедливости ради стоит отметить, что посредственная "шумка" - бич всех автомобилей аналогичного ценового сегмента. Странность, которую подметил Свиридов, касается отсутствия изоляции на некоторых клеммах проводки, но не исключено, что в съёмках принимал участие "Москвич" из первых партий, и на выпускаемых кроссоверах сейчас этот "недостаток" уже устранён.

Пассивная безопасность на высоком уровне. По крайней мере, усилители внушают доверие. В дверях усилители присутствуют, правда, вместо традиционной трубы использован профиль.

Сварные швы выполнены на высочайшем уровне, все они покрыты герметиком.

Если говорить о днище, то покрытие антикором у "Москвича 3" такое же, как у большинства автомобилей: состав наносится избирательно, минуя области под защитными экранами и различные полости. Большой плюс - топливная магистраль и другие патрубки спрятаны под пластиковым кожухом и находятся выше самой низкой точки днища. Ведущий посетовал на отсутствие защиты топливного бака, но не уточнил, из какого материала он сделан: если из композита, как на УАЗах, то пробить его задача не из лёгких.