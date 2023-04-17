Эксперт рассказал об ошибках при самостоятельной мойке автомобиля

«Для мойки следует использовать пористые губки, а вытирать автомобиль нужно полотенцами из микрофибры с большим ворсом — около 8 миллиметров. На обычных же тряпках, которыми оборудованы самомойки, остаются песок и пыль, из-за чего кузов покрывается царапинами и «паутинками», перестает блестеть и становится матовым. Даже если вы очень хорошо эти тряпки помоете, избавиться от всех частиц песка не удастся», — сказал Скребов.