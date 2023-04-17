Эксперт рассказал об ошибках при самостоятельной мойке автомобиля

Эксперт рассказал про вред самомойки для кузова автомобиля
Самая распространенная ошибка при самостоятельной мойке автомобилей — использование губок и тряпок, на которых остаются пыль и песок. Из-за этого на кузове автомобиля появляются царапины и «паутинки», рассказал «Газете.Ru» специалист по детейлингу Даниил Скребов.
«Для мойки следует использовать пористые губки, а вытирать автомобиль нужно полотенцами из микрофибры с большим ворсом — около 8 миллиметров. На обычных же тряпках, которыми оборудованы самомойки, остаются песок и пыль, из-за чего кузов покрывается царапинами и «паутинками», перестает блестеть и становится матовым. Даже если вы очень хорошо эти тряпки помоете, избавиться от всех частиц песка не удастся», — сказал Скребов.
Чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия, убирать влагу с кузова автомобиля нужно особым способом — следует положить тряпку на машину и тянуть ее за край, не придавливая к кузову, объяснил специалист. Кроме того, если кузов машины покрыт декоративной или защитной пленкой, подавать струю воды нужно на расстоянии не меньше 50 см, иначе пленка может порваться.
«Также автомобилисты часто наносят на машину шампунь после того, как ополоснули ее водой. Это ошибка, потому что и без того разбавленный шампунь оказывается на водной оболочке. В итоге после смывки грязь остается на кузове», — указал собеседник.