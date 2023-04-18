Автоэксперт предупредил россиян о частом обмане в ремонтных мастерских

По его словам, автовладельца могут обмануть практически на любой поломке. Он предупредил, что необходимо ездить как минимум в несколько автосервисов для того, чтобы провести диагностику и понять, в чем заключается неисправность. В случае, если автосервис незнакомый, то не нужно ему доверять сразу, так как в настоящее время работы в автосервисах относительно немного, а цены за рыночными не поспевают, потому что россияне не готовы платить хорошие деньги за работу.