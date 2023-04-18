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39 минут назад

Автоэксперт предупредил россиян о частом обмане в ремонтных мастерских

Елена Прошина

Автомобильные сервисы в России предлагают дополнительные работы владельцам авто, так как существует снижение спроса на ремонт, при этом данные услуги бесполезны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на президента Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области, автоэксперта Кирилла Форманчука.

Автоэксперт предупредил россиян о частом обмане в ремонтных мастерских
Фото: ТАССТАСС

По его словам, автовладельца могут обмануть практически на любой поломке. Он предупредил, что необходимо ездить как минимум в несколько автосервисов для того, чтобы провести диагностику и понять, в чем заключается неисправность. В случае, если автосервис незнакомый, то не нужно ему доверять сразу, так как в настоящее время работы в автосервисах относительно немного, а цены за рыночными не поспевают, потому что россияне не готовы платить хорошие деньги за работу.

Эксперт рекомендовал обращаться в такие мастерские, которые работают через заказ-наряд. В нем указываются проблемы, с которыми обратился владелец авто. Это позволит обезопасить себя от того, что обратились с одной проблемой, а оказалось, что нужно устранять другую.

Как избежать подвоха при продаже-покупке автомобиля по доверенности

Автоэксперт,Кирилл Форманчук,
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