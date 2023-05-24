Кто такой Stellantis, и почему все говорят об этом автогиганте

В 2021 году была основана компания Stellantis, созданная в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. История началась еще в 2019 году, когда FCA попыталась объединиться с французским Renault. Идея была хорошей, но французское правительство не поддержало ее, поскольку вес внутри новой компании не был бы на стороне Renault. Затем была предложена новая сделка, уже с компанией Groupe PSA, которая была гораздо крупнее и имела около 208 тысяч сотрудников. Собственные активы на 2019 год составляли почти 70 миллиардов евро, что было на 28 млрд меньше, чем у Fiat Chrysler Automobiles. Французское правительство одобрило эту сделку, и под присмотром аудиторской компании Ernst & Young она была проведена. Компании FCA и Groupe PSA прекратили свое существование, и на их месте появилась транснациональная Stellantis NV.

© TASS

Abarth,

Alfa Romeo,

Chrysler,

Citroën,

Dodge,

DS,

Fiat,

Jeep,

Lancia,

Maserati,

Opel,

Peugeot,

Ram Trucks,

Vauxhall. Многих может удивить, но штаб-квартира новой компании была намеренно размещена вне территории Франции и США, а именно в Нидерландах. Считается, что это было сделано для того, чтобы правительства США и Франции не могли напрямую вносить коррективы в работу новой структуры, сохраняя таким образом конкуренцию, которая являлась одним из условий сделки. А конкуренция действительно важна, поскольку Stellantis объединила под своим началом четырнадцать брендов:

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Стоит отметить, что "публика" оказалась довольно разнообразной: здесь есть и премиальный Maserati, и бюджетный Fiat, и производитель огромных монстров Ram Trucks. Само название Stellantis используется только как общий корпоративный бренд, в то время как автомобильные марки и их логотипы остались неизменными. На сегодняшний день в компании работает около 300 000 сотрудников, и она имеет представительства в более чем 130 странах. После слияния двух холдингов, компания Stellantis стала четвертым в мире по величине автопроизводителем. Первые три места занимают Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Stellantis

Если заглянуть в историю, то становится ясно, что это объединение зарождалось очень давно, поскольку две компании, из слияния которых возник Stellantis, долгое время придерживались тактики покупки и объединения различных автопроизводителей под своим началом. Например, Fiat еще с 70-х годов предпринимал попытки поглотить Citroën, но и тогда правительство Франции заблокировало сделку, разрешив лишь выкупить часть контрольного пакета акций для совместного производства. Позже пакет акций Citroën выкупила также компания Peugeot. Таким образом, медленно шло объединение автопроизводителей, что в итоге привело к созданию конгломерата Stellantis. Поэтому неправильно думать, что сделка была осуществлена всего за пару лет – на самом деле, ее подготовка заняла почти половину столетия.

Несмотря на организацию компании по формуле 50/50, в организационной структуре Stellantis из 43 топ-менеджеров только 18 находятся «в руках» бывшего Fiat Chrysler, а остальные 25 пришли из парижской компании. Кстати, ситуация с акциями примерно такая же: бывшие акционеры Groupe PSA получат 1,742 акции Stellantis за каждую акцию PSA, в то время как акционеры FCA получат 1 акцию Stellantis за каждую акцию FCA. Таким образом, становится понятно, что перевес в управлении и стоимости все же на стороне европейской части конгломерата.

Главой нового холдинга стал Джон Элканн, который также является генеральным директором компании Exor, объединяющей под собой мирового перестраховщика PartnerRe, международного издателя The Economist и футбольный клуб Ювентус. Также Exor имеет доли, составляющие 22,91% в Ferrari, 26,89% в CNH Industrial и 14,40% в самой Stellantis. Джон Элканн является потомственным бизнесменом, унаследовавшим свое положение от деда - Джанни Аньелли, который вскоре после Второй мировой войны приватизировал компанию Fiat и стал ее главным акционером. Джон был назначен в совет директоров Fiat в возрасте 21 года и с тех пор успешно продвигается по карьерной лестнице.

EPA/TACC

Перед собой и всем руководством компании, Джон поставил целью занять ведущую роль среди автопроизводителей мира в следующих десятилетиях, а также «заниматься построением автомира». Давайте рассмотрим схему стран с производственными мощностями, на которых планировалось строить будущее:

Европа

Франция: Мюлуз, Пуасси, Ренн, Сошо, Севель Нор в Лье-Сен-Аманд

Италия: Кассино, Мельфи, Мирафиори, Модена, Помильяно д’Арко, Севель-Суд в Атессе

Испания: Фигуэруэлас, Мадрид, Сарагоса, Виго

Португалия: Мангуальде

Германия: Айзенах, Кайзерслаутерн, Рюссельсхайм

Австрия: Вена-Асперн

Венгрия: Сентготтхард

Польша: Тыхы, Бельско-Бяла, Гливице, Скочув

Словакия: Трнава

Великобритания: Порт Элсмир, Лутон

Сербия: Крагуевац

Россия: Калуга

Ближний Восток

Турция: Бурса (совместное предприятие)

Северная Америка

США: Бельвидер, Детройт, Стерлинг-Хайтс, Толедо, Валенсия, Уоррен

Канада: Виндзор, Брамптон

Мексика: Сальтильо, Толука

Южная Америка

Бразилия: Бетим, Порту-Реал, Гояна

Аргентина: Кордова

Список стран наглядно показывает, что охвачена евро-американская часть планеты, в то время как азиатская, на которой доминируют такие компании как Toyota, пока не разрешила Stellantis построить у себя заводы. Хотя попытки наверняка были, так как в Азии проживает существенная часть населения планеты, и отхватить кусок этого пирога является мечтой всех транснациональных брендов, от киностудий до производителей смартфонов. Также Stellantis имеет огромное количество дочерних компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе и в азиатской части, но об их деятельности точных данных нет.