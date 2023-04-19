Тайны логотипа Skoda: что на самом деле изображено на символе чешской компании?

Логотипы являются важными элементами брендинга и корпоративной идентификации. Они не только создают узнаваемость компании, но и могут нести в себе некий скрытый смысл или историю. Один из таких символов — логотип автомобильного производителя Skoda, вокруг которого крутится множество слухов и предположений. В этой статье мы рассмотрим разные варианты того, что изображено на логотипе Skoda, включая официальную версию и мнение поклонников бренда.

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Официальная версия

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Согласно официальной истории компании, логотип Skoda, представляет собой стилизованное изображение стрелы с пером. Этот символ был выбран основателями компании в начале XX века (1926 г.) и должен был символизировать скорость, силу и развитие. В настоящее время логотип состоит из двух основных элементов: большого круга и стрелы с пером. Цветовая гамма логотипа также имеет значение: зеленый цвет символизирует экологичность и уважение к окружающей среде, а серебристый — современность и технологичность. Но есть ощущение, что компания начинает медленно сторониться своего логотипа, корни которого уходят еще к предкам, и это очень печально, так как это официально часть культуры этой марки. Сегодня все чаще можно заметить просто надпись Skoda, вместо лого. Так стали делать многие компании, это увеличивает узнаваемость бренда и делает его «весомее», но обычно используют и буквенный вариант и графический, а «Шкода» стала оставлять только буквенный.

SKODA

Версия фанатов

Среди фанатов бренда существует несколько интересных теорий о том, что на самом деле изображено на логотипе Skoda. Одна из них гласит, что стрела с пером является простым ребрендингом изначальной версии с колесом, к которому добавили крылья как символ непрерывного движения и прогресса.

Другая версия предполагает, что лого является стилизованным изображением головы индейца, что объясняет его форму и перья. По мнению некоторых энтузиастов, это может быть дань уважения к индейским племенам, которые обладали большими знаниями и мудростью, передаваемыми из поколения в поколение. Подкрепляется эта теория еще и тем фактом, что данная версия появилась сразу после поездки руководства компании по США.

Skoda

Альтернативные теории

Помимо официальной версии и мнений фанатов, существует еще несколько альтернативных теорий относительно того, что изображено на логотипе Skoda.

Одна из таких теорий, блуждающая исключительно по постсоветскому пространству утверждает, что стрела с пером на самом деле является стилизованным изображением курицы или петуха. Версия веселая, и визуально даже подходящая, но вряд ли имеет какое-то отношение к правде.

Наконец, некоторые утверждают, что логотип на самом деле представляет собой абстрактное изображение чешской национальной геральдики, в которой используются элементы герба Чехии. Это может быть свидетельством гордости компании за свою историю и корни, а также уважения к своему национальному наследию.

Заключение