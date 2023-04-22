Как почистить колесные диски автомобиля своими руками и не обидеть сусликов

Колесные диски являются неотъемлемым элементом и даже аксессуаром современных дорогих автомобилей. Чем дороже автомобиль, тем больше стоят его диски; иногда стоимость одного может достигать нескольких тысяч долларов, и это еще не учитывая супер-люксовые автомобили. Со временем автомобильные диски становятся грязными и неприглядными из-за дорожного покрытия, пыли и различных видов грязи, а на автомойках к ним не всегда относятся внимательно, просто ополаскивая водой. Чтобы вернуть им первоначальный блеск и обеспечить долгосрочную службу, необходимо проводить регулярную чистку. В этой статье мы расскажем, как правильно почистить диски автомобиля своими руками и не повредить их.

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Самым идеальным вариантом для чистки можно считать снятые колеса, которые можно вращать как потребуется и добраться до любого угла. Но мы рассмотрим более простой вариант, в котором диски установлены на автомобиле. Если вы обладаете домкратом и умеете им пользоваться, то эта инструкция также для вас, просто доступ к внутренней части будет проще. Для начала определимся с условиями:

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дневное время суток без осадков,

ровная площадка и работающий ручной тормоз,

подходящее для мойки место.

Пояснение по третьему пункту: можно мыть машину и ее части в специальной мойке со сливом в канализацию (любая мойка типа "Мой сам") или на участке собственного дома/дачи, но также с канализацией. В противном случае вы будете загрязнять окружающую среду, и суслики в огороде обидятся. Кроме того, вам могут выписать штраф, если поймают с поличным, особенно если это происходит рядом с рекой.

Для того чтобы помыть колеса, вам потребуются: вода под давлением, ведро, средство для очистки дисков, шампунь с воском, две губки, две щетки (большая и тонкая длинная с возможностью изгиба), большое полотенце из микрофибры и, желательно, баллон сжатого воздуха.

После того как вы зафиксируете автомобиль и наденете очки, перчатки и одежду, которую не жалко, можно приступать. Для начала под давлением промойте диски изнутри и снаружи, чтобы сбить легко отделяемую грязь. Не забывайте направлять струю воды между спицами (лучами) на внутреннюю часть, там грязь скапливается наиболее интенсивно и может даже окаменеть от давности.

Следующий шаг – нанесение средства для очистки дисков. Оно может быть достаточно агрессивным, поэтому еще раз напоминаем про перчатки, а также о необходимости следить за тем, чтобы средство не попадало на кожу рук, это может привести к аллергическим и дерматическим реакциям. Чаще всего такие средства наносятся путем распыления, но для того, чтобы оно попало на внутреннюю часть, вам потребуется первая губка. С ее помощью вы сможете нанести средство и на скрытую от глаз часть диска.

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Дайте немного постоять, чтобы началась реакция, и грязь стала отходить. Затем возьмите в руки первую большую щетку и протирайте внешнюю поверхность. Внимательно пройдитесь по всему узору рисунка и той части, где находится ниппель. Для более узких мест и проникновения на внутреннюю часть, вам потребуется вторая, тонкая щетка, которая может изгибаться. Здесь стоит быть внимательным и перед проникновением щеткой узнать, где находятся грузики балансировки, чтобы не оторвать их.

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После этого можно промывать колеса водой под давлением, скорее всего, вы удивитесь количеству отошедшей грязи. Теперь возьмите вторую губку и шампунь для дисков с воском, это поможет вернуть дискам блеск и уменьшит количество прилипчивой грязи на некоторое время. Шампунем обычно моют только лицевую сторону дисков из экономии, так как такие шампуни дорогие, но, если не жаль, можно помыть и целиком. После этого вооружаетесь сжатым воздухом и выгоняете всю воду, а напоследок протираете диск насухо тряпкой из микрофибры. Повторяйте такое действие с каждым диском по очереди и наслаждайтесь чистотой и блеском.

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Что делать, если под рукой нет специальных шампуней и очистителей? Ответ: лучше постараться приобрести их, они продаются в любом автомобильном магазине. Но если такой вариант отсутствует, то можно использовать лимонный сок, белый уксус и даже средство для удаления жира с плиты и печи. Все это работает и для колесных дисков, но результат будет, конечно же, другой. Плюс ничто не заменит специальных средств с воском, которые образуют невидимый слой, предотвращающий налипание грязи и облегчающий последующую очистку. Чтобы после мойки придать покрышкам свежий вид, можно нанести специальный чернитель для резины, который также продается в автомобильных магазинах.