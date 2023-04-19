Можно ли водить машину родственника после его смерти: ответ автоэксперта
Если собственник автомобиля скончался, близкие родственники смогут управлять его транспортным средством (ТС) только после вступления в наследство. С чем это связано и что грозит за нарушение этого правила, рассказал «ФедералПресс» автоэксперт Дмитрий Славнов.
«После кончины автовладельца регистрация его транспортного средства аннулируется. К примеру, вы, собственник машины, передали ее кому-то (дочке, мужу или другому), а тот попал в ДТП и убежал. Тогда все приходит на вас. А в случае с умершим владельцем получается, что его нет, идти не к кому», – разъяснил эксперт.
После аннулирования регистрации авто родственники должны вступить в наследство. Тогда они смогут переписать эту машину на себя и спокойно ею пользоваться. Также можно последовать приказу МВД № 1001. Он позволяет не оформлять транспортное средство на близкого человека, а просто продать, показав свидетельство о смерти.
За езду на незарегистрированном автомобиле грозит штраф до 800 рублей по части 1 статьи 12.1 КоАП «Управление ТС без регистрации». За повторное нарушение могут лишить водительского удостоверения через суд – часть 1.1 статьи 12.1 КоАП «Повторное управление ТС без регистрации», добавил Славнов.