Можно ли водить машину родственника после его смерти

«После кончины автовладельца регистрация его транспортного средства аннулируется. К примеру, вы, собственник машины, передали ее кому-то (дочке, мужу или другому), а тот попал в ДТП и убежал. Тогда все приходит на вас. А в случае с умершим владельцем получается, что его нет, идти не к кому», – разъяснил эксперт.