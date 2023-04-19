Инцидент на парковке — это ДТП?

"Кто-то подложил под колесо бутылку из-под шампанского. Я ее не заметил, и когда начал движение, она «отстрелила» в соседскую машину, результат – вмятина на пороге. Сосед вызвал ГИБДД и заявил, что я оставил место ДТП. Теперь жду суда. Разъясните по-житейски, в чем моя вина?"