Компания Toyota раскрыла подробности о своей новой модификации модели Tacoma

Как сообщает Центральная Служба Новостей, автопроизводитель Toyota решил представить своим поклонникам огромное количество модификаций собственных топовых моделей. Напомним, что ранее компания рассказала о Tacoma Trailhunter. Теперь появилась информация о TRD Pro. Новинки представили в качестве официальных тизеров, как полагается.

На одном снимке мы видим регулируемые амортизаторы Fox QS3. На втором тизере можно рассмотреть массивные вездеходные шины на черных легкосплавных дисках, за которыми проглядывают задние дисковые тормоза.