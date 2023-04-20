Как водители доводят движки своих машин до "масложора"

"Конечно, все мы знаем, что двигатель является одной из самых дорогих частей современного автомобиля. А, значит, и относиться к нему нужно уважительно, чтобы он раньше времени не ухудшил свои показатели. Одним из признаков того, что ваш мотор стал испытывать проблемы, является повышенный расход масла. Причин такого явления может быть много. Например, современные малолитражные турбомоторы, вынужденные трудиться в тяжелых условиях, очень быстро начинают заниматься "масложором".