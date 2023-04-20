Chery на выставке в Шанхае: на чем будем ездить в ближайшем будущем

В Китае стартовала двадцатая международная выставка автомобилей. Это мероприятие, проводимое с 1985 года каждые два года, является одним из ключевых событий в автомобильной отрасли.

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Под мероприятие выделили огромное пространство в Шанхайском национальном конгресс-центре: около 360 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 50 футбольным полям. Более 80 автомобильных марок со всего мира представили свои новейшие технологии на выставке, включая Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Volkswagen, BYD, Hongqi, Exeed и множество других. Планируется, что посетители смогут увидеть не меньше 1500 машин.

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Некая часть из представленных авто в обозримом будущем должна поступить в продажу на российский рынок, поэтому вызвала большой интерес среди наших дилеров. Поговаривают, что русская речь слышна почти с каждого стенда и это не удивительно, Россия и Китай открывают автомобильные рынки друг для друга заново. Если десять лет назад мы смотрели на китайские автомобили и улыбались, то сейчас улыбаться причин нет, так как авто практически догнали по качеству европейские, и из-за санкций это единственный вариант для наших граждан не ходить пешком. А если учесть, что китайские авто стоят намного дешевле европейских аналогов, все выглядит весьма перспективно.

В свою очередь китайские автопроизводители осторожно высказываются о России из-за риска санкций, но на неформальных встречах обсуждают планы по открытию заводов и представлении новых моделей. Давайте кратко ознакомимся с будущим нашего автопрома. Все полторы тысячи автомобилей мы вам показать не сможем, но несколько интересных моделей покажем.

Chery

Tiggo 9

Основной премьерой Chery на автомобильной выставке в Шанхае стал новый флагманский кроссовер Tiggo 9, который ожидают и на российском рынке. Однако, пока представлена только гибридная версия машины с индексом C-DM.

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Кроссовер с размерами, сравнимыми с Kia Sorento, оснащен 2-литровым двигателем Kunpeng Power и электродвигателем. Общая мощность автомобиля пока не указана. Известно, что полноприводная версия новинки может разогнаться до 100 км/ч за 4,26 секунды, но опять же, это предварительная информация. Стандартная модификация Tiggo 9 будет доступна с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 261 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Хочется верить, что для России мотор дефорсируют до 249 л.с., иначе будут проблемы с повышенным налогом из-за жалких 12 лошадок.

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Салон выглядит очень современно, чем-то похож на «мерседесовский» и это хорошо. В Китае новинка появится у дилеров до конца весны, а вот сроки запуска модели в России пока не уточнены, но предполагается конец лета-осень.

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Arrizo Star

Рядом в качестве концепта был представлен новый гибридный седан Chery Arrizo Star. Автомобиль выполнен в футуристичном дизайне с безрамочной решеткой радиатора, необычными тонкими фарами и отсутствием дверных ручек. Такое ощущение, что это машина только что выехала из какой-нибудь компьютерной игры про будущее.

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Однако серийная версия седана, вероятно, будет иметь более простой внешний вид по сравнению с прототипом. Arrizo Star оснащен двигателем ACTECO шестого поколения с тепловой эффективностью 46,2%, работающим в сочетании с гибридной трансмиссией. Расход топлива составляет всего 3,8 литра на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает 3 секунды. Заявлен пробег без дозаправки в районе 1500 километров, что, конечно, впечатляет. А благодаря новой системе высоковольтной системе, встроенный аккумулятор способен зарядиться до 80% примерно за 20 минут. Честно говоря, звучит просто круто, вот за такими гибридами должно быть будущее.

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Chery ранее уже обещала завозить в Россию новые гибридные автомобили и электрокары, так что, скорее всего, Arrizo Star со временем появится и на наших дорогах.

Exeed

Марка Exeed, ориентированная на премиальный сегмент в России, представила две модели новой линейки Exlantix, которая стала производным от Exeed и Atlantix. В этой линейке будут исключительно электрокары. Оба автомобиля построены на инновационной по заявлению китайцев платформе и оснащены новыми электрическими силовыми агрегатами, которые обещают быть более производительными и экономичными одновременно.

Sterra ES – первый седан от Exeed да и еще и каких размеров: длинна 4,95 м и ширина 1,96 м, а колесная база составляет 2,9 м. Еще 20 сантиметров, и поравняется с актуальным Mercedes-Benz S-Class W223. Автомобиль основан на оригинальной платформе E0X, которая, скорее всего, ляжет с основу следующих авто бренда на ближайшее время. Хотя китайские концерны не выдерживают по 7 лет, как немецкие, а меняют «тележки» гораздо чаще. Силовой агрегат может включать один или несколько электродвигателей – более точных данных на текущий момент не раскрыто и даже мощность не указана. Однако интерес публики подогреть все же нужно, поэтому разгон до 100 км/ч пообещали за 3 секунды. Недурно, такими темпами скоро ///M и AMG станут не столько уж и востребованными. Запас хода на одном заряде обещают 700 км, но это не точно. Восстановление заряда батареи с 10% до 80% возможно всего за 10 минут с использованием быстрой зарядки, а пятиминутной зарядкой можно увеличить запас хода на 150 км. Но тут опять же нужно помнить, что у нас в России таких зарядок пока что нет и рассчитывать на их обильное появление не приходится, поэтому все будет ощутимо медленней.

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Вторым новым продуктом марки стал кроссовер Sterra ET, который обладает дизайном, схожим с седаном Sterra ES, и идентичными габаритами: 4,95х1,96х2,9 м. Сообщается, что по факту это будут одинаковые внутренне авто с разными типами кузовов, что, опять же, очень в духе китайских производителей. В этой стране вообще хорошо знают за унификацию, там 90% бюджетных машин ездит на одном двигателе. Здесь вариант не бюджетный, но кто мешает размножить дорогие технологии? Поэтому все, включая пневмоподвеску, системы автопилота, батареи многое другое будут схожими или одинаковыми.

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Линейка Exlantix будет расширяться, так как бренд стремится укрепить свою позицию на рынке премиум-класса электромобилей, поэтому это лишь первые ласточки. Что касается поставок в Россию, это снова официально не признают, но очень активно подмигивают. Есть слухи, что в начале 2024 года их уже можно будет купить. На самом деле, можно не сомневаться, что в итоге, все эти автомобили окажутся на нашем рынке.