Новые "Лады" и "Москвичи"? Что показали Jac и Faw в Шанхае

Мы продолжаем нашу экскурсию по Китайскому международному автосалону, который собрал более 1500 автомобилей под одной крышей. В этой части мы поговорим о таких марках как Jac и Faw.

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Jac

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Новинки от компании Jac особенно интересны на фоне возрождения бренда «Москвич» в России, потому что все новые машины этого бренда в какой-то момент тоже могут стать «москвичом», при чем не только по названию, а еще и по прописке. Но тут стоит отметить, что Jac продает продукцию и под собственным брендом, у них даже есть авторизованные дилеры, которые предоставляют гарантию.

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На автомобильной выставке JAC представила гибридный кроссовер QX. В России его бензиновый аналог называется JAC JS6. Длина автомобиля составляет чуть больше 4,6 м, что делает его весьма крупным паркетником, который может вместитесь и семью и багаж. Он основан на модульной платформе MIS Haoxue с независимой передней и задней подвесками (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажная).

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Внешних отличий между гибридной и бензиновой версиями практически нет: новые бампера и решетка радиатора с другим рисунком. Внутри нас ждет привычный руль со «спиленной» нижней частью и огромный двухзональный дисплей, на котором отображается и приборная панель и система мультимедии. Ниже, в центральной консоли, есть блок с физическими кнопками для управления климат-контролем и системами обогрева.

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Детали технических характеристик нового гибрида пока не разглашаются, но вполне возможно, что это будет классическая конфигурация из двухлитрового двс в паре с электромотором, которые устанавливаются на другие автомобили китайских «соседних» концернов. Данных о появлении на нашем рынке пока тоже нет, но почему и нет, бензинка-то продается. А даже если не привезут официально, доставят по параллельному импорту, так что это лишь вопрос времени.

Также JAC продемонстрировала первую машину новой линейки Yttrium 3 – хетчбэк класса B (ранее известный как JAC EV3).

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Внешность весьма занятная и сильно напоминает Mini, а скорее всего, с нее и рисовалась. Кузов хоть и компактный, но пятидверный, но багажника при полной загрузке, судя по всему, там просто не остается. Автомобиль оснащен большими круглыми диодными фарами, панорамной крышей и диодной задней оптикой.

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Создатели «китайского мини» сообщают, что автомобиль в первую очередь ориентирован на женскую аудиторию, как, собственно, и оригинальный Mini. Разумеется, никакого двс нет, только электромотор и тот не самый мощный – 136 л.с. в самом мощном исполнении, и 95 л.с. в обычном. Есть предположение, что версию на 95 лошадок даже рассматривать не нужно, она будет слишком слабой по сегодняшним меркам.

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Запас хода обещаю от 300 до 500 км – разброс достаточно сильный, но прогноз, скорее всего, правдивый. Обычно, все производители указывают дальность поездки из расчёта, что «педаль нужно нежно гладить». Здесь же сразу видно, будешь прожимать в пол – вот тебе 300 км на одном заряде, если же тебя будут обгонять велосипедисты, то протянешь все 500.

Faw

FAW – еще одна очень интересная для россиян марка с недавнего времени, потому как именно ее автомобиль Bestune T77 будет продаваться у нас под названием Lada X-Cross 5. Сборка хоть и отверточная, но будет происходить в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan, так что это компания как никто другой глубоко проникла в нашу с вами автомобильную жизнь.

На выставке показали новейший кроссовер FAW Bestune T90, который выглядит более крупным и дорогим в сравнении с Bestune T77. Его длинна составляет 4,19 метра, ширина 1,88, а высота 1,71 при колесной базе 2,77 метра. В базе автомобиль оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками, спереди подвеска McPherson, сзади, как обычно, многорычажка. Для этой модели обещают два турбированных двигателя на выбор: 1,5л на 169 л.с. и 2 л на 252 л.с., которые работают в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Здесь стоит указать, что эта АКПП не китайская, это японская компания и этими коробками комплектуются автомобили Toyota. Информация о приводе пока отсутствует, но скорее всего, будет только передний. До полного привода бюджетные китайские автомобили пока еще не доросли.

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Рядом засветился еще один автомобиль FAW – минивэн Bestune M9. Который ну очень напоминает Mercedes-Benz V-Class. К сожалению, о нем нет практически никакой информации. Габариты большие: длина 5,29 и высота 1,95 метра при ширине 2 метра. Колесная база при этом 3,2 метра, что делает его не очень маневренным, но такова цена большого за владение большим минивэном в котором можно даже экскурсии возить. Этому способствует электропривод всех сидений и панорамная крыша со сдвижным люком. Толкает минивэн двухлитровый мотор в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатая коробка передач.

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Мощность автомобиля составляет 252 л.с., что опять же, придется корректировать для рынка РФ. Кстати, разгоняется это квартира на колесах до сотни за 8,9 сек, что очень даже неплохо. Старт продаже обещают в ближайший месяц, так что летом можно ожидать на рынке РФ.