Что не так с запасом хода электромобиля?

Изучая заявленные параметры электромобиля, полезно уточнить, по какой методике завод вычислил и заявил запас хода. Уж очень они разные.
Как вычисляют запас хода?
Методик много: устаревшая европейская NEDC, современная WLTP, американская FTP 75 (она же EPA – от названия разработчика), японская JC08. Их предназначение – установить паспортный расход топлива (энергии), а через него – запас хода.
Принцип общий: тесты проводят на стендах при «комнатной» температуре, без осадков и пробок. На улицу автомобили не выезжают. Условия тестов различаются сильно. По циклу NEDC автомобиль «проезжает» 11 км: 66% времени имитируется езда по городу, 34% – за городом, средняя скорость 34 км/ч (пиковая – 120 км/ч).
По циклу WLTP «города» и «загорода» почти поровну, средняя скорость на треть выше и дистанция длиннее – 23 км.
Наиболее приближенной к реальности считают EPA – там даже на некоторое время включают кондиционер!
Не вдаваясь в подробности (в них можно утонуть), можно применять коэффициенты перевода из одной методики в другую.
- Из NEDC в EPA: делим заявленный запас хода на 1,43.
- Из WLTP в EPA: делим на 1,12.
- Система JC08 близка к NEDC.
Получается, что Nissan Leaf с базовой батареей в США должен проехать на одной зарядке 160 км, в Европе – 175, а в Китае – 230. Китайские производители по-прежнему применяют отвергнутый Европой цикл NEDC – он самый выгодный.
По большому счету, заявленный запас хода – сугубо маркетинговый параметр. В реальности обещанный путь и даже чуть больше проделать можно: неспешно, равномерно, летом, не включая кондиционер, с закрытыми окнами и с попутным ветром. Но кто так ездит?