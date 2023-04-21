Шины Nokian: стоит ли переплачивать за бренд

Хоть Nokian Tyres и покинула российский рынок, продав свои активы в РФ "Татнефти", шины никуда не делись - они еще в большом количестве есть на складах. Впрочем, и в дальнейшем модели, которые производят на заводе во Всеволожске, не пропадут - они просто поменяют название. А пока же "РГ" взяла на тест Hakka Blue 3 SUV - прошлогоднюю новинку Nokian.

© Юрий Зубко / РГ

Hakka Blue 3 SUV адресована владельцам кроссоверов и внедорожников. Ее главная "фишка" - усиленная конструкция с двойным текстильным кордом в сочетании с боковинами, форсированными арамидным волокном. Это гарантируют повышенную устойчивость при ударах во время движения, а также защиту от порезов и повреждений.

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Грунтозацепы Off-Road Claws в плечевой области шины обеспечивают дополнительное сцепление, особенно важное для массивных внедорожников.

Отдельная история - это мокрая дорога. Не секрет, что в дождливую погоду аварийность резко растет. Именно поэтому инженеры Nokian Tyres уделили максимум внимания борьбе с аквапланированием (потеря сцепления, вызванная "всплытием" управляемых колес).

"Поплыть" резине Hakka Blue 3 SUV не позволит прежде всего одна из ключевых технологий - Dry Touch 3.0. Ее суть состоит в увеличенном объеме продольных канавок и дренажных элементов особой формы. Такая геометрия способствует ускоренному отводу воды в том числе на дорогах, покрытых водой и изрезанных колеями.

Юрий Зубко / РГ

Как работает эта технология? Канавки особой формы - Swoop Grooves - на центральных ребрах втягивают воду и ускоряют ее отток из пятна контакта, направляя поток к широким основным каналам. Для ускорения же отвода воды во внутренней плечевой зоне предусмотрен изгиб шашки протектора, направляющий воду из продольной канавки в поперечную канавку и далее выводящий влагу наружу (технология Coanda).

Наш опыт показал, что автомобиль, обутый в покрышки Hakka Blue 3 SUV, чувствует себя как рыба в воде прежде всего в ненастную погоду, когда асфальт покрыт водянистой пленкой.

Шины сохраняют ключевые свойства и при резком изменении температур. Этому способствует прежде всего инновационная резиновая смесь, которая содержит еще больше силики и новых типов полимеров, что и позволяет покрышкам успешно адаптироваться к изменениям погодных условий.

Иными словами, эта шина остается цепкой как на холодном асфальте ранней весной и, например, осенью, демонстрирует мягкость хода и акустический комфорт на неровной поверхности. При этом новые шины выдерживают высокие нагрузки на неровных и разбитых дорогах.

Для усиления акустического комфорта разработчики применили технологию Silent MultiZone Design - форма и распределение блоков протектора на внутреннем и внешнем плечах шины оптимизированы по окружности шины.

Как говорят в Nokian, прежде всего это решение устраняет максимум дорожного шума, делая вождение в том числе по неровному асфальту более комфортным. Кроме того, в стенках ребер протектора расположены полусферические выемки, напоминающие узор на мяче. Эта технология (Silent Groove Design) также снижает внутренний и внешний шум, равно как уменьшает сопротивление воздуха и охлаждает поверхность шины, что, в свою очередь, повышает ее износостойкость.

Об износостойкости в практическим плане мы ничего сказать, конечно, не можем - для этого нужно проехать не одну тысячу километров, но вот в плане шумности никаких претензий вообще нет. Это очень тихая резина, которая порадует даже самых требовательных к этому параметру россиян.

Отметим, что и на сухом покрытии показатели Hakka Blue SUV также остаются стабильными. Автомобиль уверенно тормозит, цепко держится на скоростной прямой и в связке поворотов и, что не менее важно, даже на разбитом асфальте машина демонстрирует высокую плавность хода.

И, наконец, производитель не покривил душой, обещая достойные показатели при движении по бездорожью. По раскисшим от весенних дождей грунтовкам автомобиль уверенно продвигался вперед.