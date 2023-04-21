Эксперт: для Chery Россия сейчас рынок номер один

Параметры сделки закрыты для общественности, но за последние пару месяцев калужский завод Volkswagen не раз попадал в новости — в основном из-за иска к нему от группы ГАЗ и ареста активов. Есть предположение, что теперь в Калуге будут собирать автомобили Chery.

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Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в Калуге. Актив будет продан холдингу «Авилон», пишут «Ведомости». Предположительно, на мощностях Volkswagen могут начать сборку китайских автомобилей Chery. Подробности не раскрываются, но экспертам уже точно есть, о чем поговорить.

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Сделка еще не состоялась, но о ней уже можно говорить как о знаковой и очень непростой. Ни суммы, ни условия широкой общественности неизвестны. Но известна история, предшествовавшая решению правительственной комиссии. Ранее в качестве основных претендентов на завод VW в Калуге называли «Авилон» и АФК «Система». Но месяц назад Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen в России по иску группы ГАЗ. Российская компания указывала на досрочное расторжение соглашения о контрактной сборке немецких машин на площадке группы в Нижнем. И арест был наложен в качестве обеспечительной меры. Но, как писали «Ведомости», иск был подан с целью остановить процесс продажи калужского завода. По данным источников газеты, на актив помимо «Авилона» и АФК мог претендовать австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. В 2010-2020 годах он возглавлял совет директоров группы ГАЗ.

А пару недель назад в немецком журнале Der Spiegel появилась новость о том, что Вольф, являясь членом набсовета Porsche, в январе якобы написал письмо президенту России Владимиру Путину, предложив использовать мощности компании Volkswagen для возобновления производства автомобилей Skoda с изменением их внешнего вида под дизайн ретромоделей «Волга» и «Победа».

Эта публикация серьезных последствий не имела, а вот арест на имущество Volkswagen в России по иску ГАЗ в начале апреля был снят. И вот теперь сообщается, что в Калуге вместо Volkswagen, Audi и Skoda могут начать собирать автомобили Chery. Но возникает вопрос — почему тогда в качестве покупателя называется «Авилон»? Почему Chery не могла сама купить калужский завод?

Мнение руководителя проекта «АвтоАвто.ру» Константина Абдуллаева:

«В том же самом Китае невозможно купить Volkswagen, невозможно напрямую купить завод, то есть это только в содружестве с китайскими партнерами. Здесь та же самая модель, чтобы обезопасить внутренний рынок, обезопасить внутренних игроков и оставить какие-либо гарантии государству. Есть наш крупный российский игрок, с которым коммуницирует китайская сторона».

То есть хотите строить завод — пожалуйста! Вот вам поле — стройте. Хотите купить завод, будьте любезны, через нас. По другой версии, Chery еще присматривается к активу. Пока полноценное собственное производство в России среди китайских автоконцернов есть только у Haval. Завод в Калуге может стать таким, но точно не сразу. На первых порах это все равно будет только крупноузловая сборка. И китайцы не хотят покупать активы, которые европейцы в перспективе смогут выкупить. Поэтому, если сделка с «Авилоном» состоится и партнером российской компании станет китайская — это будет означать, что Volkswagen, судя по всему, ушел насовсем — считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Конечно, Volkswagen не хочет сам по себе уходить. Другое дело, что его по разным причинам вынудили уйти, — это уже второй вопрос. Скорее всего, да, Volkswagen, видимо, уйдет уже «с концами», что называется, без возвращения, я так думаю, хотя нужно смотреть все-таки финальные документы. И в этом смысле, конечно, предложение для Chery становится более интересным. Россия сейчас для Chery International, для отделения, которое работает на внешние рынки, номер один. Мы обогнали и Бразилию, и Италию, и Иран. Перед штаб-квартирой на флагштоках развеваются все флаги всех государств, с которыми работает Chery, и они каждый месяц перевешивают по ранжиру. Первый флаг сейчас, флаг номер один — это российский флаг».

К слову, звонок Business FM застал Максима Кадакова в Китае, практически на выходе из этой самой штаб-квартиры. Возвращаясь в Россию, а еще точнее, конкретно в Калугу, интересно, что новости о скором возможном возобновлении работы на самом заводе обрадовались далеко не все, рассказал Business FM лидер Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) на заводе Volkswagen Дмитрий Трудовой:

— Кто-то рад еще пару лет посидеть без работы, а кто-то хочет уже скорее бы выйти на работу. Кого-то сейчас устраивает ситуация, когда получает 2/3 от средней заработной платы, работают в другом месте. Кто не нашел работу или плохо искал — те, конечно, хотят поскорее.

— И многие ли вообще успели уйти?

— Прямо сам чтобы кто-то увольнялся — я такого вообще не слышал. Может быть, кто-то не дождался и умер — и такие были случаи. А смысл увольняться, если как бы можно устроиться на другую работу, это не запрещалось, не возбранялось, и получать зарплату и на Volkswagen, и на другом предприятии.