Вот мы и добрались до четвертой и заключительной части нашей обзорной экскурсии по международной автовыставке в Шанхае. Напоминаем, что это крупнейшая выставка в мире, которая расположилась на площади более 360 тысяч квадратным метров и объединила под своей крышей больше полутора тысяч автомобилей со всего мира. В этой части мы расскажем о новинках компаний Voyah, Jaecoo и Haval.

Voyah

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Компания Voyah очень молодая по сравнению со своими конкурентами – основана в 2020 году, но ворвалась в мир автобрендов очень бодро и уже продает в России кроссовер Free и минивэн Dream. Теперь же, на шанхайском международном автосалоне, бренд представил электроседан Passion.

Voyah

Этот автомобиль уже доступен для заказа в нашей стране, но цены на него пока неизвестны. Полноразмерный электроседан оборудован двумя электромоторами, которые обеспечивают суммарную мощность 510 л.с. и крутящий момент 730 Нм. Новинка может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а запас хода составляет от 483 до 608 км в зависимости от версии.

Voyah

По предварительной информации, на российском рынке Voyah Passion будет продаваться с адаптивной пневматической подвеской, системой кругового обзора и тремя экранами мультимедийной системы. На фотографии с выставки видно, что автомобиль оснащен огромной панелью, которая из левой водительской части доходит до правой, там где сидит пассажир.

Voyah

Также еще один маленький монитор расположен под большим дисплеем и отвечает за управление климатом. На руле также сенсорные кнопки, так что есть вероятность, что в салоне вообще нет физических клавиш, и это, конечно, очень инновационно. Осталось понять, как это все будет работать при сильном минусе, который часто встречается в границах нашей огромной страны.

Jaecoo

Рядом был представлен еще один новый бренд - Jaecoo, являющийся ответвлением Omoda, которое в свою очередь принадлежит Chery. Да, китайские производители очень любят плодить сущности под одной «крышей». Вместо того, чтобы делать разные сегменты и продвигать один бренд, они делают много суббрендов и продвигают каждый по отдельности. Учитывая, что компании делают свои первые крупные шаги, эта стратегия может оправдана. К тому же существует разделение на модели для внутреннего рынка и для экспорта, а здесь китайские компании уже даже не первопроходцы, для примера можно вспомнить Toyota и ее подразделение Lexus для американского рынка.

autohome.com.cn

Компания начала свой путь с кроссоверов Jaecoo 7 и 9, которые она показала впервые, и они очень похожи на автомобили Chery Tiggo. По большому счету, изменения только визуальные. Jaecoo 9 оснащен массивной решеткой радиатора, большими воздухозаборниками, пиксельными фарами, цифровой приборной панелью, черными кожаными сиденьями и вертикальным сенсорным дисплеем. Подробные технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но неофициально сообщается, что автомобиль будет оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Также поговаривают о двухлитровом моторе с мощностью около 250 л.с., но пока точной информации нет. Бренд Jaecoo планирует начать продажи в России до конца 2023 года.

Haval

А вот бренд Haval вам представлять не нужно, его активно рекламируют в Россию уже лет пять. Он показал на выставке два новых кроссовера: Xiaolong и Xiaolong Max.

autohome.com.cn

Оба относятся к новой модельной линейке под названием Dragon, в которой располагаются гибридные автомобили. Xiaolong построен на платформе Lemon и использует гибридную установку Hi4, которая включает в себя 1,5-литровый атмосферный двигатель, двухступенчатую трансмиссию и электромотор.

autohome.com.cn

Мощность кроссовера составляет 190 л.с. и в будущем мы можем увидеть полностью электрическую версию. Xiaolong Max также оборудован гибридной установкой, но с большей мощностью: 278 л.с. и 585 Нм крутящего момента.

autohome.com.cn

Каких-то более точных деталей на текущий момент неизвестно, как и то, будут ли они продаваться в России. Но так как бренд уже давно представлен, это вполне можно ожидать. На китайском рынке кроссоверы поступят в продажу к осени, так что к зиме их сюда привезет или сам производитель, или какой-нибудь салон по параллельному импорту.