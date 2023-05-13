Как выбрать навигатор для дальней дороги: технические советы

В современном мире, где скорость и удобство являются важнейшими аспектами повседневной жизни, навигационные системы стали неотъемлемым инструментом многих автомобилистов. И это особенно актуально для территории Российской Федерации, где огромные пространства и разнообразие дорожных условий требуют надежных и точных путеводителей. Данная статья будет состоять из двух частей: в первой мы расскажем об основных характеристиках и правила выбора, а во второй приведем примеры навигаторов, на которые стоит обратить внимание.

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Почему навигатор, а не смартфон

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На смартфон приходят абсолютно разные уведомления, сообщения и звонки, которые постоянно отвлекают от дороги. В сложных условиях навигатор лучше подключается к спутникам, в то время как смартфон может их вообще не увидеть. Стоимость навигатора в разы, а иногда десятки раз меньше, чем у хорошего смартфона. Изначальная задача смартфона не в том, чтобы быть хорошим навигатором. Возможность использования определения координат на местности - это скорее побочная функция. Смартфон - вещь универсальная, и именно по этой причине в дальней дороге использовать его в качестве навигатора плохая затея. Вот несколько причин почему.

Экран навигатора

Один из ключевых параметров при выборе автомобильного навигатора – это размер экрана. Именно на дисплее отображается информация о маршруте и пробках. Среди наиболее распространенных размеров экранов можно выделить следующие.

Маленькие экраны (до 4 дюймов): подойдут тем, кто предпочитает компактные устройства, которые занимают минимум места на панели автомобиля. Минусы заключаются сжатой и слабо читаемой информации, особенно во время движения. По большому счету, это идеальный вариант если вы путешествуете не на автомобиле, а на велосипеде или пешком.

Garmin

Средние экраны (от 4 до 6 дюймов): удачное сочетание размера и удобства чтения информации, так называемая "золотая середина". Подойдут любому путешественнику: не только на автомобиле, но и на мотоцикле, и даже пешком;

Навител

Большие экраны (более 6 дюймов): максимальный комфорт при использовании, но с собой такие уже не поносишь, исключительно автомобильный вариант. Такие варианты особенно хорошо подойдут водителям грузовиков и автобусов, а также тем, кто заботится о своем зрении. Однако, помните, что они занимают много места и, как правило, дороже.

Навител

Тип матрицы и разрешение

Существует несколько типов матриц, наиболее распространенными из которых являются TN (TFT) и IPS. TN-матрицы предлагают неплохое качество изображения и яркость, однако у них узкие углы обзора. IPS-матрицы, наоборот, обеспечивают широкие углы и лучшую цветопередачу, но и стоят дороже. С учетом, что мы устанавливаем навигатор так, чтобы видеть его под прямым углом, то TN не будет проблемой, поэтому здесь очень индивидуально.

Что касается разрешения, оно измеряется в пикселях и определяет четкость изображения. Например, навигатор с разрешением 480x272 пикселя будет иметь менее четкое изображение, чем устройство на 800x480 или 1024x600. Резкая картинка – это приятно, современно и удобно, но приоритетом не является и напрямую зависит от диагонали. Если это компактный девайс до 4 дюймов, там можно пользоваться принципом «показывает и спасибо». На большом экране низкое разрешение будет заметно куда сильнее, поэтом старайтесь выбирать модели от 800 пикселей по горизонтали.

Операционная система и навигационный софт

Все хорошие навигаторы работают на Android. Разумеется, это не единственный вариант, но лучше присматриваться именно к нему, он более гибок в эксплуатации. Навигационный софт (не путать с операционной системой) тоже бывает разным. В России наиболее распространен "Навител": он обладает всеми картами СНГ до номеров домов в маленьких деревнях и умеет работать с пробками от "Яндекса".

Прочие технические характеристики

Придавать излишнее значение новейшим процессорам и огромным объемам оперативной памяти в навигаторах не стоит. Если не рассматривать их как мультимедийные устройства, что изначально неверно, то любой навигатор справится со своей функцией отображения карт и предупреждений. Да, самые слабые могут медленно подгружать карты, но опять же, не критически.