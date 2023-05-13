$77.20+1.3284.25+1.36

Как выбрать навигатор для дальней дороги: технические советы

В современном мире, где скорость и удобство являются важнейшими аспектами повседневной жизни, навигационные системы стали неотъемлемым инструментом многих автомобилистов. И это особенно актуально для территории Российской Федерации, где огромные пространства и разнообразие дорожных условий требуют надежных и точных путеводителей. Данная статья будет состоять из двух частей: в первой мы расскажем об основных характеристиках и правила выбора, а во второй приведем примеры навигаторов, на которые стоит обратить внимание.

Как выбрать навигатор для дальней дороги: технические советы
© РИА Новости

Почему навигатор, а не смартфон

Видео дня
Смартфон - вещь универсальная, и именно по этой причине в дальней дороге использовать его в качестве навигатора плохая затея. Вот несколько причин почему.
  1. На смартфон приходят абсолютно разные уведомления, сообщения и звонки, которые постоянно отвлекают от дороги.
  2. В сложных условиях навигатор лучше подключается к спутникам, в то время как смартфон может их вообще не увидеть.
  3. Стоимость навигатора в разы, а иногда десятки раз меньше, чем у хорошего смартфона.
  4. Изначальная задача смартфона не в том, чтобы быть хорошим навигатором. Возможность использования определения координат на местности - это скорее побочная функция.

Экран навигатора

Один из ключевых параметров при выборе автомобильного навигатора – это размер экрана. Именно на дисплее отображается информация о маршруте и пробках. Среди наиболее распространенных размеров экранов можно выделить следующие.

Маленькие экраны (до 4 дюймов): подойдут тем, кто предпочитает компактные устройства, которые занимают минимум места на панели автомобиля. Минусы заключаются сжатой и слабо читаемой информации, особенно во время движения. По большому счету, это идеальный вариант если вы путешествуете не на автомобиле, а на велосипеде или пешком.

Garmin

Средние экраны (от 4 до 6 дюймов): удачное сочетание размера и удобства чтения информации, так называемая "золотая середина". Подойдут любому путешественнику: не только на автомобиле, но и на мотоцикле, и даже пешком;

Навител

Большие экраны (более 6 дюймов): максимальный комфорт при использовании, но с собой такие уже не поносишь, исключительно автомобильный вариант. Такие варианты особенно хорошо подойдут водителям грузовиков и автобусов, а также тем, кто заботится о своем зрении. Однако, помните, что они занимают много места и, как правило, дороже.

Навител

Тип матрицы и разрешение

Существует несколько типов матриц, наиболее распространенными из которых являются TN (TFT) и IPS. TN-матрицы предлагают неплохое качество изображения и яркость, однако у них узкие углы обзора. IPS-матрицы, наоборот, обеспечивают широкие углы и лучшую цветопередачу, но и стоят дороже. С учетом, что мы устанавливаем навигатор так, чтобы видеть его под прямым углом, то TN не будет проблемой, поэтому здесь очень индивидуально.

Что касается разрешения, оно измеряется в пикселях и определяет четкость изображения. Например, навигатор с разрешением 480x272 пикселя будет иметь менее четкое изображение, чем устройство на 800x480 или 1024x600. Резкая картинка – это приятно, современно и удобно, но приоритетом не является и напрямую зависит от диагонали. Если это компактный девайс до 4 дюймов, там можно пользоваться принципом «показывает и спасибо». На большом экране низкое разрешение будет заметно куда сильнее, поэтом старайтесь выбирать модели от 800 пикселей по горизонтали.

Операционная система и навигационный софт

Все хорошие навигаторы работают на Android. Разумеется, это не единственный вариант, но лучше присматриваться именно к нему, он более гибок в эксплуатации. Навигационный софт (не путать с операционной системой) тоже бывает разным. В России наиболее распространен "Навител": он обладает всеми картами СНГ до номеров домов в маленьких деревнях и умеет работать с пробками от "Яндекса".

Прочие технические характеристики

Придавать излишнее значение новейшим процессорам и огромным объемам оперативной памяти в навигаторах не стоит. Если не рассматривать их как мультимедийные устройства, что изначально неверно, то любой навигатор справится со своей функцией отображения карт и предупреждений. Да, самые слабые могут медленно подгружать карты, но опять же, не критически.

А вот на чем нельзя экономиться, так это на возможности зарядки через прикуриватель: менять за рулем аккумуляторы - так себе занятие. Также проследите, чтобы навигатор работал с системой ГЛОНАСС и по возможности подгружал пробки. Если устройство умеет подключаться к системам оповещения о штормах и проблемах на дорогах - это тоже будет большим плюсом в дальней дороге, так как позволит заранее построить маршрут объезда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий