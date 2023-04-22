Хэтчбек VW Golf получил модернизацию от JMS

Volkswagen Golf GTI, возможно, не является Golf R, но он по-прежнему является мощным хот-хэтчбеком, особенно в версии Clubsport с оптимизированными тормозами, подвеской и управляемостью, а также небольшим увеличением мощности. Но хотя все вышеперечисленное хорошо, ничто из этого не выделяет автомобиль из толпы. Кий в JMS Fahrzeugteile, мастерской по ремонту в Германии.

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Этот конкретный Golf GTI гарантированно привлечет внимание благодаря своей ярко-зеленой обертке с логотипами всех брендов, которые пожертвовали для него детали производительности. Крыша окрашена в черный цвет для контраста, а капот выглядит как довольно убедительная пленка из «углеродного волокна». Завершают модификацию кузова передний спойлер, вставка заднего диффузора и расширители боковых порогов.