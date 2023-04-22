Хэтчбек VW Golf получил модернизацию от JMS
Volkswagen Golf GTI, возможно, не является Golf R, но он по-прежнему является мощным хот-хэтчбеком, особенно в версии Clubsport с оптимизированными тормозами, подвеской и управляемостью, а также небольшим увеличением мощности. Но хотя все вышеперечисленное хорошо, ничто из этого не выделяет автомобиль из толпы. Кий в JMS Fahrzeugteile, мастерской по ремонту в Германии.
Этот конкретный Golf GTI гарантированно привлечет внимание благодаря своей ярко-зеленой обертке с логотипами всех брендов, которые пожертвовали для него детали производительности. Крыша окрашена в черный цвет для контраста, а капот выглядит как довольно убедительная пленка из «углеродного волокна». Завершают модификацию кузова передний спойлер, вставка заднего диффузора и расширители боковых порогов.
Взглянув на арки, можно увидеть великолепные колеса Barracuda Racing, позаимствованные у серии Dragon Ultralight. Golf обычно поставляется с 18-дюймовыми колесами, а 19-дюймовые доступны опционально, но они имеют диаметр 20 дюймов. Чтобы обеспечить спортивный и аэродинамический вид, JMS занижает подвеску на целых 45 мм (1,8 дюйма) спереди и на 40 мм (1,6 дюйма) сзади. Это особенно впечатляет, учитывая, что версия Clubsport уже на 15 мм (0,6 дюйма) ниже, чем стандартная GTI.