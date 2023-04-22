Блогер разобрал возрожденный «Москвич» и показал отличия от JAC

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов продемонстрировал начинку технически близких паркетников «Москвич 3» и JAC JS4. За автомобиль отечественной сборки в базовой комплектации с 1,5-литровым турбомотором и вариатором дилеры просят около двух миллионов рублей. Китайский аналог в нашу страну официально не поставляется, но разница неуловима.

Фото: Скрин видео, YouTube-канал «Клубный сервис» Скрин видео, YouTube-канал «Клубный сервис»

Илья Свиридов заявил, что технические отличия «Москвича 3» от JAC JS4 сводятся к иному оформлению патрубков под капотом, установке более ёмкого аккумулятора и наличию блока «ЭРА-ГЛОНАСС». В остальном разница из области декора: поменялись шильдики и маркировочные таблички. Степень локализации кроссовера на московском заводе минимальна. Ещё одна интересная деталь — у JAC JS4 может быть до шести подушек безопасности, а у «Москвича» только две.

К достоинствам «Москвича» обозреватель «Клубного сервиса» отнёс аккуратную сборку и сварку кузова, добротную герметизацию швов, а также простую конструкцию. Недостатки — избирательная изоляция проводки, выборочная заводская антигравийная и антикоррозионная обработка, посредственная шумоизоляция из дешёвого войлока.

Илья Свиридов считает, что вариатор на «Москвиче» конструктивно схож с бельгийской бесступенчатой трансмиссией Punch. Агрегат сочетается с турбомотором с непосредственным впрыском топлива и алюминиевым блоком. Подвеска без изысков: спереди стойки McPherson, сзади балка, «по кругу» установлены однопоршневые дисковые тормоза.