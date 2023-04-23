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Совсем другой: электрический Cadillac из Китая

« Как дела? Как дела? Это новый Cadillac!» Воспоминания об убойном хите золотой эры Моргенштерна уже померкли, как облупившаяся краска. Да и сам Моргенштерн с Кадиллаком уехали из России, а Escalade, о котором пелось в песне, теперь нельзя назвать главной гордостью детройтской марки. Ведь новый Lyriq не просто на него не похож, в каком-то смысле это анти-Эскалейд. Чего только стоят электромоторы — это первый электрический Cadillac в истории. А приехал он к нам из Китая, да и собирался китайскими же руками.

Совсем другой: электрический Cadillac из Китая
© Cadillac

Чтобы подогреть к Lyriq интерес и заставить клиентов Теслы задуматься, Cadillac даже дает на него пожизненную гарантию — она касается электрики кроссовера. А сам автомобиль пытается поразить навороченной светотехникой: теперь здесь Лас-Вегасом горит всё от логотипа до решетки радиатора. А что вы скажете про отсутствие дверных ручек (даже выдвижных) и фальшивый мотор? Вместо старомодного V8 тут под капотом можно найти только имитирующую его бездушную пластиковую накладку. В общем, включайте видео и удивляйтесь, сколько манипуляций нужно провернуть, чтобы хотя бы открыть у Cadillac Lyriq дверь!

Кстати, нам светящаяся решетка радиатора Cadillac Lyriq напомнила представьте себе… Камаз! Да, концептуальный Камаз-54907 Континент, на котором эта фишка появилась уже несколько лет назад. Не верите? Тогда смотрите здесь обзор этого грузовика. А заодно сравните Lyriq с самым навороченным Cadillac Escalade последнего поколения. Действительно ли его пора списывать со счетов?

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