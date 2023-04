BAIC U5 Plus: первое знакомство с еще одним новичком «Автотора»

Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Поднебесной начали активно заполнять образовавшийся вакуум. И на калининградском «Автоторе», где были закрыты программы по сборке многих моделей известных марок, решили вопрос тем же способом. Недавно мы рассказывали о Kaiyi E5, который уже встал на конвейер в Калининграде, а вот еще один новичок – седан U5 Plus от пятого в китайском рейтинге автопроизводителей концерна BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co).

BAIC – не только одна из крупнейших компаний китайского автопрома (в прошлом году из цехов принадлежащих ей заводов выкатились полтора миллиона автомашин), но и одна из старейших: еще в 1953 году в Пекине была запущена «Первая фабрика автомобильных комплектующих», которую в 1958 году переименовали в Beijing Automobile Works (BAW). Именно эта дата считается днем рождения компании, и в 1960-м BAW освоил выпуск первого легкового автомобиля Dongfanghong BJ760, по сути – слегка перелицованной 21-й Волги. Этот автомобиль стал отправной точкой в развитии легковых программ марки BAW, которая в 1970-м вошла в состав холдинга BAIC. Следующее десятилетие прошло под знаком Jeep: на совместном предприятии, созданном в 1984 году с American Motors Corporation, был налажен выпуск практически всей линейки автомобилей Jeep. Beijing Jeep впоследствии стал Beijing Benz-DaimlerChrysler Automotive Co Ltd, а затем Beijing Benz Automotive Co Ltd.