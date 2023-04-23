Обновлённый Porsche Cayenne, первый электрокар Mercedes-Maybach и G-Class в стиле 1980-х: главное за неделю

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: дебютировал обновлённый Porsche Cayenne, представлен первый электрокар Mercedes-Maybach, выпущен 660-сильный электрический седан BMW i7 M70 xDrive, Mercedes-Benz показал полумиллионный G-Class, а Maserati сделала первый электрический кроссовер.

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Компания Porsche представила обновленный кроссовер Cayenne. Модели слегка доработали внешность, оставив неизменной общую стилистику, модернизировали ходовую часть, полностью изменили интерьер и добавили в гамму более мощные двигатели (а, например, S-версии вернули восьмицилиндровый мотор). Вместе с дебютом немецкая марка открыла прием заказов на автомобиль. У обновленного Cayenne появился другой бампер, иные крылья и капот. Также поменялись фонари, в базовое оснащение теперь включены матричные фары, изменена линейка колесных дисков и подготовлены три новых цвета кузова.

Mercedes-Maybach раскрыл характеристики первого электрического кроссовера класса люкс. На Шанхайском автосалоне дебютировал серийный EQS 680 SUV — самая мощная, роскошная и дорогая версия EQS SUV, которая станет частью линейки Mercedes-Maybach. Внешние отличия от стандартного сводятся к двухцветному окрасу кузова и эмблемам Maybach на задних стойках, зато по мощности и динамическим характеристикам он его превосходит. Электрическая силовая установка выдает 658 лошадиных сил против 544 у обычного EQS SUV, а с места до 100 километров в час Mercedes-Maybach EQS 680 разгоняется за 4,4 секунды вместо 4,6.

Компания BMW представила свой самый мощный и быстрый электромобиль. Седан i7 M70 xDrive прошёл подготовку в отделении BMW M. Он разгоняется до ста за 3,7 секунды и может без подзарядки проехать больше 500 километров. Штатно на машине стоит пневматическая подвеска с функцией автоматического выравнивания, интегральное рулевое управление, электромеханические стабилизаторы и тормоза M Sport. Топовый седан использует задний привод eDrive пятого поколения с шестифазным сдвоенным инвертором. Удельная мощность электромотора равна 2,41 киловатта на килограмм.

Компания Mercedes-Benz произвела полумиллионный внедорожник G-Сlass. Юбилейным экземпляром с порядковым номером 500 000 стал автомобиль с ретродизайном, отсылающим к классической модели 80-х годов прошлого века: он окрашен в зеленый цвет, в салоне — комбинированная обивка сидений, а запасное колесо, вынесенное на пятую дверь, укрыто брезентовым чехлом. У него поворотники оригинальной формы, но они не белые, как у современного автомобиля, а оранжевые — как в 70-80-х. Интерьер оформлен с оглядкой на модель 280 GE: средняя часть кресел обтянута клетчатой тканью.