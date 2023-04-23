Видео: электрокар Tesla Model Y против свирепого универсала Audi RS 4

Конечно, ни кроссоверы, ни универсалы не создаются для того, чтобы участвовать в гонках, пусть это даже всего лишь любительские заезды по прямой. Но когда речь заходит о моделях Tesla с могучими электромоторами и автомобилях из линейки Audi Sport, то их увидеть в дрэг-рейсинге можно. И на сей раз блогеры с YouTube-канала Сarwow свели кроссовер Model Y Performance с универсалом RS 4 Avant в традиционной для себя дуэли на четверти мили.