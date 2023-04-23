Видео: электрокар Tesla Model Y против свирепого универсала Audi RS 4
Конечно, ни кроссоверы, ни универсалы не создаются для того, чтобы участвовать в гонках, пусть это даже всего лишь любительские заезды по прямой. Но когда речь заходит о моделях Tesla с могучими электромоторами и автомобилях из линейки Audi Sport, то их увидеть в дрэг-рейсинге можно. И на сей раз блогеры с YouTube-канала Сarwow свели кроссовер Model Y Performance с универсалом RS 4 Avant в традиционной для себя дуэли на четверти мили.
Компактный кроссовер Model Y не самый лёгкий — 1997 килограммов — зато в его распоряжении два электромотора, которые суммарно выдают 530 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента в версии Performance.
Универсал RS 4 Avant оснащён классическим двигателем внутреннего сгорания. В арсенале модели Audi — 450-сильный 2,9-литровый турбомотор V6 с крутящим моментом 600 Нм. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач в модели сочетается с полным приводом и массой 1745 килограммов.
В итоге при классической программе тестов — старт с места на классические для дрэг-рейсинга 402 метра, параллельные старты с хода с 48 и 80 километров в час и оценка эффективности тормозных механизмов со скорости 161 километр в час — наглядно оказались продемонстрированы преимущества электромоторов над ДВС.