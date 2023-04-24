Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сегодня же мы поговорим о практической особенности парковки, которую многие забывают после автошколы. Как правильно парковаться на уклоне? Нужно лишь запомнить одно простое логическое правило.

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ПОМНЯТ ПРАВИЛА ПАРКОВКИ НА УКЛОНЕ?

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Почему вообще многие забывают о правилах парковки на уклоне сразу после сдачи экзамена в автошколе? Да просто потому, что об этих правилах спрашивают в экзаменационных билетах, но не упоминают их в ПДД. В разделе 12 Правил, регламентирующем остановку и стоянку, нет ни слова про особенности стоянки на уклоне. Да и в билетах эти вопросы относятся не к категории «остановка и стоянка», а к категории «основы безопасности», что, впрочем, логично. А еще за несоблюдение особенностей парковки на уклоне не предусмотрено административного штрафа – а раз так, то зачем это помнить, считают некоторые. Давайте разберемся.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ПАРКОВАТЬСЯ НА УКЛОНЕ?

Для того чтобы правильно парковаться на уклоне, надо запомнить одно элементарное правило: при парковке нужно повернуть колеса таким образом, чтобы если автомобиль покатится, он не выкатился на проезжую часть. Собственно, именно поэтому в билетах это отнесено к вопросам общей безопасности – такие вещи нужно понимать на логическом уровне. Перейдем к практике.

Первый вариант ситуации – если автомобиль стоит на обочине дороги, имеющей уклон.

Колеса.ру

Никаких дополнительных препятствий для автомобиля нет, так что, если он покатится, ему ничего не может помешать. Дорога на рисунке идет на подъем, то есть имеет уклон вверх (в вертикальном направлении относительно рисунка). Соответственно, в этом случае нужно повернуть колеса в сторону от проезжей части – как это показано на вариантах А и Г. А вот автомобили на вариантах Б и В при неисправности стояночного тормоза скатятся на проезжую часть.

Второй вариант ситуации – это парковка у бордюра.

Колеса.ру

Здесь ситуация иная: есть препятствие, которое может помешать автомобилю катиться. Дорога на рисунке тоже идет на подъем, то есть имеет уклон вверх (в вертикальном направлении относительно рисунка). Соответственно, в этом случае нужно повернуть передние колеса так, чтобы если автомобиль покатится, он сразу же уперся ими в бордюр – как это показано на рисунках А и В. Автомобиль на рисунке Б при отказе стояночного тормоза сразу же выкатится прямо на проезжую часть, а автомобиль на рисунке Г покатится назад, пока не упрется в бордюр не передними, а задними колесами, и окажется поперек дороги, перегородив проезжую часть.